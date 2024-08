AltStore PAL: Jetzt kostenlos für alle innerhalb der EU

Das OpenSource-Projekt „AltStore“ von Riley Testut und Shane Gill hat einen MegaGrant, also eine offizielle Finanzierung von Epic Games erhalten. Mit dieser Zahlung wollen die Entwickler EU-weit Apples Core Technology Fee abdecken, die Apple neuerdings erhebt. AltStore PAL ist daher ab sofort kostenlos nutzbar.

MegaGrants verteilt Epic laut eigener Aussage an „kreative, beachtenswerte und innovative Projekte“, die typischerweise in oder um Unreal Engine gebaut seien. AltStore PAL fällt in diese Kategorie.

Die App, die eine alternative App-Distributionsplattform ist, war bisher nur gegen eine Abogebühr nutzbar. Für alle Nutzer und Nutzerinnen innerhalb der EU fällt diese Zahlung dank des MegaGrants nun weg. Wie AltStore auf X mitteilte, brauchen bestehende Abonnenten nichts zu tun. Die nächste fällige Zahlung wird dann einfach entfallen. Es besteht darum also auch kein Grund, das derzeit laufende Abo zu kündigen.

GOOD NEWS EU 🇪🇺 For innovation in app distribution, Epic Games has granted us a MegaGrant grant that we plan to use to cover Apple’s Core Technology Fee going forward — and we won’t take it for granted!

What does this mean? AltStore PAL is now FREE — no subscription necessary 🎉 pic.twitter.com/JSJo3FdhBx

