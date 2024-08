UNO Car Party: BMW integriert beliebtes Kartenspiel für das Spielen im Auto

BMW hat zusammen mit AirConsole einige Spiele für das In-Car-Gaming entwickelt und erweitert das Angebot jetzt um das beliebte Kartenspiel UNO. UNO Car Party von Mattel ist ab dem 21. August über die AirConsole-Plattform für das Spielen im Auto verfügbar. Das Update wird „over-the-air“ ausgerollt und steht in über 500.000 Fahrzeugen der Marken BMW und MINI bereit.

Weiterhin ist das Spielen während der Fahrt natürlich nicht erlaubt, aber bei Pausen könnt ihr einfach euer Smartphone mit dem Auto-Display verbinden und zusammen eine Runde UNO spielen. Das Spiel ist für maximal vier Spieler und Spielerinnen ausgelegt und bringt Menschen durch sein einfaches, universelles, sprach- und kulturübergreifendes Spielerlebnis zusammen.

„UNO veranschaulicht auf wunderbare Weise die Stärken von AirConsole mit einem Spiel, das für jeden zugänglich ist, einer maßgeschneiderten Integration in die Fahrzeughardware und unserem Smartphone-gesteuerten Spielerlebnis“, sagt Anthony Cliquot, CEO von AirConsole. „Jeder Spieler kann heimlich seine eigenen Karten auf seinem Handy sehen, während er auf dem Infotainmentsystem des Autos spielt. Dieses Erlebnis wäre unmöglich, wenn sich die Spielsteuerung nur auf den Touchscreen- oder Bluetooth-Steuerelementen beschränken würde.“

„UNO eignet sich perfekt für das In-Car-Gaming, weil es einen hohen Unterhaltungswert hat und Menschen zusammenbringt“, sagt Erika Winterholler, Head of Business Development, Digital Gaming bei Mattel. „Die einfachen Regeln des Spiels sind leicht zu erlernen und unendlich fesselnd, so dass es sich sowohl für kurze Boxenstopps als auch für längere Spielsessions eignet. Der gesellige Charakter von UNO macht jede Reise zu einem Vergnügen, und wir freuen

uns, dass wir dieses Erlebnis mit unseren Partnern bei BMW und AirConsole für Kunden auf innovative Weise zugänglich machen können.“

AirConsole ist in aktuellen Modellen mit dem BMW / MINI Operating System 9 in Verbindung mit BMW Digital Premium / MINI Connected Package und mit dem BMW Operating System 8.5 in Verbindung mit ConnectedDrive Professional verfügbar.