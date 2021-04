Amazon stellt neue Fire HD Tablets vor: Günstige iPad-Alternativen?

Von Apple gab es in der vergangenen Woche zwar neue iPad Pro Modelle, für Einsteiger war auf der ersten Keynote des Jahres aber nichts dabei. Kein neues iPad, kein neues iPad mini. Die Konkurrenz dagegen liefert: Amazon hat heute gleich eine ganze Reihe neuer Tablets vorgestellt. Von Modellen für Kinder bis hin zu noch leistungsfähigeren Geräten oder Bundle-Angeboten mit Office-Apps wird einiges geboten.

„Unsere besten Tablets werden kontinuierlich noch besser. Für weiterhin nur 149 Euro ist das Fire HD 10 dünner und leichter und besitzt ein helleres Display, einen reaktionsschnellen und leistungsstarken Octa-Core-Prozessor, 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher und Akkulaufzeit für einen ganzen Tag“, sagt Eric Saarnio, VP Amazon Devices EU. „Mit neuen Apps, Funktionen und Zubehör wie dem Produktivitäts-Set inklusive Fire HD 10, einem Abonnement für Microsoft 365 Single sowie der Bluetooth-Tastatur mit abnehmbarer Hülle können unsere Kunden noch mehr mit ihrem Tablet machen.“

Amazon bietet mit den Fire-Tablets einige Details, die ich mir auch von Apple wünschen würde

Persönlich finde ich das rund 180 Euro teure Fire HD 10 Plus interessant. Es verfügt nicht nur über mehr Arbeitsspeicher, sondern auch über eine hochwertigere Optik und ist dank der Qi-Funktion zudem auch mit dem neuen Ladedock von Anker kompatibel, das speziell für das neue Fire Tablet gestaltet wurde. So etwas würde ich mir ja tatsächlich auch von Apple wünschen und mit der Logitech Base Station gab es ja auch schon mal ein entsprechendes Produkt, das aber leider nicht mehr mit den aktuellen iPad-Generationen kompatibel ist. Mit der Ladestation verwandelt sich das Tablet in ein Smart-Display samt Zugriff auf Alexa im Show-Modus. Und auch hier denke ich mir: Warum hat Apple so etwas noch nicht am Start? Mit HomeKit gibt es ja eine passende Plattform.

Ich persönlich werde sicherlich bei meinem iPad Pro bleiben, aber ich muss zugeben, dass Amazon insbesondere Software-technisch schon einige Details auf Lager hat, die ich mir zumindest in einer ähnlichen Form auch auf meinem Apple-Tablet wünschen würde.

Wie seht ihr denn die Sache? Für was würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr ein Tablet im Preissegment von 150 bis 200 Euro aussuchen müsstest? Lieber ein brandneues Fire-Tablet von Amazon mitsamt aller Vorzüge, Updates und Garantie? Oder vielleicht doch lieber ein gebrauchtes iPad, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat und möglicherweise nur noch ein großes iOS-Update bekommt?