Amflow PL: Erstes E-Mountainbike mit DJI Avinox Drive-System vorgestellt

Das noch junge Unternehmen Amflow wurde 2023 in Zusammenarbeit mit dem Drohnen-Hersteller DJI gegründet, um E-Bikes von Grund auf selbst zu entwickeln und bauen. Mit der Einführung des neuen Amflow PL markiert man nun den Einstieg in die Branche und präsentiert das E-MTB erstmals auf der Eurobike-Messe.

„Mit einer beachtlichen Spitzenleistung von 850 Watt und einem branchenführenden Gewicht von ultraleichten 19,2 Kilogramm bietet das Amflow PL eine unvergleichliche Kombination aus Leistung, Reichweite und Performance in elegantem E-Mountainbike-Design“, heißt es vom Hersteller zur Neuerscheinung.

Das Amflow PL ist ein Full-Power-E-MTB mit geringem Gewicht: Der ultraleichte Carbonrahmen wiegt nur 2,27 kg. Das Herzstück des Amflow PL ist jedoch das von DJI entwickelte Avinox Drive System, das eine Vielzahl von hochmodernen Technologien sowohl im Software- als auch im Hardware-Design beinhaltet. Die Antriebseinheit ist mit einem Planetengetriebe ausgestattet, das ein „branchenweit führendes Leistungs-/Größenverhältnis“ bieten soll. Es verfügt über 105 Nm Drehmoment und eine Spitzenleistung von 850 Watt (Nennleistung von 250 Watt), und das bei einem Motorgewicht von 2,52 kg.

Assistenz bei der Abstimmung von Präferenzen

Zusätzlich zu den traditionellen Assistenzmodi bietet das DJI Avinox Drive System einen speziellen Auto-Modus, der die Unterstützung in Echtzeit an die Straßenverhältnisse und die Fahrposition anpasst. Sobald der Auto-Modus aktiviert ist, kann man eine Vielzahl von Geländetypen und Steigungen bewältigen, ohne den Modus wechseln zu müssen. Für die härtesten Trails kann der Boost-Modus aktiviert werden, um sofort ein Drehmoment von 120 Nm und eine Unterstützung von 1.000 Watt zu erhalten, mit denen große Steigungen mit Leichtigkeit bewältigt werden können.

Zudem verfügt Amflow PL über einen Walk-Modus mit intelligenter Schiebehilfe für einfaches Überwinden von Steigungen. Auto Hold verhindert das Zurückrollen an Steigungen und Hill Start Assist sorgt für zusätzliches Drehmoment, um das Anfahren an Steigungen zu erleichtern. Es ermöglicht auch das Schalten im Stand für ein reibungsloses und intuitives Handling.

Schnelle Aufladung und hochkapazitiver Akku

Der Akku des Avinox-Systems wiegt nur 2,87 kg und verfügt über eine hohe Energiedichte, die eine unbegrenzte Reichweite gewährleistet. Für diejenigen, die so schnell wie möglich wieder ins Gelände wollen, gibt es ein kompaktes 12A/508W GaN-Schnellladegerät, das den Akku in nur 1,5 Stunden von 0 Prozent auf 75 Prozent aufladen kann.

Was die Lebensdauer des Akkus betrifft, so fließen Echtzeitüberwachung, Selbstentladung, aktive Spannungsreduzierung und Warnmeldungen bei Abnormalitäten in das Akkumanagementsystem ein, um einen langlebigen und zuverlässigen Akku zu erhalten, der auch nach 500 Lade-/Entladezyklen noch mindestens 80 Prozent seiner Kapazität beibehält.

Für diejenigen, die die Laufradgröße an ihre Bedürfnisse anpassen möchten, ist die Rahmenstruktur des Amflow PL sowohl mit 27,5″- als auch mit 29″-Hinterrädern kompatibel. Mit einer Gelenkviereck-Struktur reduziert Amflow PL den Pedalrückschlag erheblich und verbessert gleichzeitig die Pedaleffizienz, sodass jeder Tritt zählt. Für weiteren Fahrkomfort sorgen gemeinsam mit FOX abgestimmte Dämpfer bietet ein sensibles Ansprechverhalten und filtert kleinere Vibrationen effektiv heraus.

Steuerung per Tastendruck

Das Herzstück des DJI Avinox Systems ist ein Kontrolldisplay mit 2″ OLED-Vollfarb-Touchscreen, das direkt in den Rahmen des Amflow PL integriert ist. Fahrer und Fahrerinnen erhalten eine Vielzahl an Informationen, darunter Fahrdaten in Echtzeit, die geschätzte Reichweite und die Möglichkeit, das Setup mit einer Wischbewegung anzupassen. Noch mehr Kontrolle bieten Bluetooth-fähige Wireless-Controller, die sich drahtlos mit dem Kontrolldisplay verbinden, sowie die Avinox-App, die benutzerdefinierte Parameter, eine Fernortung und eine umfassende Datenaufzeichnung bietet.

Zudem sollen Sicherheit und Qualität für diejenigen, die das Amflow PL Bike und die Komponenten des DJI Avinox Drive Systems nutzen, gewährleistet: Die Produkte sind laut Hersteller von anerkannten Organisationen wie TÜV SÜD, UL Solutions und TÜV Rheinland zertifiziert. Darüber hinaus hat Amflow eine Testplattform eingerichtet, um eine Vielzahl von Zuverlässigkeitstests zur Rahmenfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Langstreckentransport unter realen Fahrbedingungen durchzuführen.

Varianten und Verfügbarkeit

Das Amflow PL wird in silberner und weißer Farbvariante voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2024 über autorisierte Händler unter anderem in Deutschland, Großbritannien und Australien erhältlich sein. Dieses globale Servicenetzwerk soll auch einen zeitnahen und professionellen Service bieten, um die Produktqualität stets zu gewährleisten. Preise und Leistungsoptionen sind bisher noch nicht bekanntgegeben worden. Auf der Amflow PL-Produktseite gibt es allerdings weiterführende Informationen und die Möglichkeit, sich für einen E-Mail-Newsletter einzutragen.

Fotos: Amflow/DJI.