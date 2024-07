Dreame: X40 Pro Ultra mit einfahrbarem Laserturm, Z30 als neuer Akku-Staubsauger

Auf dem Markt der Saug- und Wischroboter gibt es gefühlt jede Woche neue Modelle und neue Funktionen. Dreame greift den Markt aggressiv an und liefert verdammt gute Roboter, die mit den neusten und besten Funktionen ausgestattet sind. Wir haben uns erst vor wenigen Wochen den Dreame X40 Ultra Complete im Rahmen eines Test angesehen und sind beeindruckt, was die kleinen Saug- und Wischroboter alles können.

Es gibt so viele verschiedene Modelle, da verliert man schnell den Überblick. Und Dreame schickt demnächst den nächsten Roboter ins Rennen, der auf den Namen Dreame X40 Pro Ultra hört. Noch sind nicht all zu viele Informationen abrufbar, allerdings zeigt ein Video, dass der X40 Pro Ultra einen einfahrbaren Laserturm bekommt. Demnach kann der Roboter unter noch tieferen Möbeln reinigen, da er den Turm einfach kurzfristig einfahren kann. Wie gut die Navigation dann funktioniert, müssen Tests in der Praxis zeigen.

Dreame X40 Pro Ultra: Mit einfahrbarem Laserturm und Doppel-Gummi-Walze

Gleichzeitig optimiert Dreame die Reinigung, da dieses Modell auf eine Doppel-Gummi-Bürste setzt, wie wir sie schon von Roborock kennen. Ansonsten ist davon auszugehen, dass der X40 Pro Ultra die bekannten Funktionen des von uns getesteten X40 Ultra Complete bietet.

Sowohl ein Preis als auch ein genaues Datum fehlen noch komplett. Klickt euch gerne in das kurze Video, um den einfahrbaren Turm in Aktion zu sehen.

Dreame Z30 präsentiert neuen Akku-Staubsauger mit Licht

Falls ihr noch gerne selbst Hand anlegt, könnt ihr ab dem 10. Juli zum neuen Dreame Z30 greifen. Hier handelt es sich um einen High-End Akku-Staubsauger mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten und 310 AW Saugkraft. Das blau-grüne-LED-Licht leuchtet dunkle Bereiche aus und macht schwer erkennbaren Staub sichtbar. Daraus resultiert eine noch effektivere sowie gründlichere Reinigung.

Im Lieferumfang ist diverses Zubehör dabei, unter anderem eine Multi-Surface-Bürste im Anti-Tangle-Design, eine Soft-Roller-Bürste ist ideal für die Reinigung von Hartböden sowie flexible Adapter für Ecken und Ritzen. Mit 2,2 Kilogramm ist der Dreame Z30 einfach zu handhaben und bietet keine herkömmliche Wandhalterung, sondern eine Ladestation, die man einfach auf den Boden stellen kann.

Der neue Dreame Z30 kostet 599 Euro und ist laut Hersteller ab dem 10. Juli erhältlich. MediaMarkt hat den Z30 schon gelistet und eine Vorbestellung könnt ihr aufgeben, bei Amazon wird der Sauger später hier verfügbar gemacht.