Anker PowerPort Atom III: Neue Generation mit etwas mehr Leistung

Das Anker PowerPort Atom III ist eine echte Empfehlung und auch bei mir Zuhause im Einsatz. Die erste Generation mit drei USB-A-Anschlüssen und einem USB-C-Anschluss, die aktuell für 39,99 Euro erhältlich ist, habe ich mittlerweile durch die zweite Generation ersetzt. Diese verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und eignet sich prima dafür, um iPhone und iPad gleichzeitig aufladen zu können.

Mittlerweile ist das Modell allerdings nicht mehr verfügbar, sondern wurde von einer quasi identischen dritten Generation ersetzt. Auch hier gibt es wieder zwei USB-C-Ports und zwei klassische USB-A-Anschlüsse. Der einzige Unterschied: Die maximale Leistung ist leicht angestiegen.

Wie viel Unterschied machen 2 Watt?

Während das „alte“ Modell bei den beiden USB-C-Ports 45 und 18 Watt leisten konnte, sind es bei der neuen Generation 45 und 20 Watt. Beide Ports sind auch mit einer entsprechenden Angabe gekennzeichnet. Nützlich soll das sein, wenn man beispielsweise ein MacBook Air auflädt und gleichzeitig auch sein iPhone mit voller Geschwindigkeit aufladen möchte. Immerhin gibt Apple an: „Du benötigst ein 20-W-Netzteil oder neuer, um dein iPhone 12 schnell aufzuladen.“

Aber machen die 2 Watt am Ende überhaupt einen Unterschied? Mit einem normalen USB-C auf Lightning-Kabel wohl nicht, wie die Messungen in diesem YouTube-Video ergeben haben. Möglicherweise gibt es mit dem MagSafe-Kabel einen kleinen Unterschied, da durch das drahtlose Laden etwas Leistung verloren geht. Auch hier sollte sich der Unterschied aber in Grenzen halten.

Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das Anker PowerPort Atom III ein ziemlich praktisches Ladegerät ist. Und immerhin könnt ihr für die „allerneuste“ Generation derzeit einen Rabattgutschein in Höhe von 15 Prozent aktivieren und zahlt so nur noch 50,99 statt 59,99 Euro.