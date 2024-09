Anker verkauft USB-Netzteil mit zwei Ports und Kabel für 9,99 Euro

Falls es für euch nicht immer nur High-End sein muss, sondern ihr eher zur preisbewussteren Sorte zählt, dann hat Anker heute das passende Angebot für euch auf Lager. Die bekannte Zubehör-Marke verkauft auf Amazon ein USB-Netzteil mit zwei Ports zum Sonderpreis.

Für 9,99 Euro (Amazon-Link) bekommt ihr ein kompaktes Ladegerät mit einem USB-C- und einem USB-A-Anschluss. Insgesamt bietet das Netzteil eine Leistung von 20 Watt, zudem liegt ein USB-C-Kabel mit im Lieferumfang bei.

Die Leistung reicht aus, um iPhone oder iPad in ordentlicher Geschwindigkeit aufzuladen. Zudem habt ihr jederzeit ein Backup-Anschluss für andere Geräte, bei denen es vielleicht nicht so auf Ladeleistung ankommt. AirPods, Apple Watch oder einfache USB-Geräte lassen sich wunderbar am klassischen Port aufladen.

Das Netzteil mitsamt Kabel bekommt ihr von Anker entweder in Weiß oder auch in Schwarz. Für Prime-Mitglieder ist die Lieferung kostenlos, der normale Preis für das Gadget liegt bei 17,99 Euro.

Angebot 1.719 Bewertungen Anker 20W USB C Ladegerät, iPad Netzteil, USB-Schnellladenetzteil, iPad Ladegerät,... 20W SCHNELLLADEPOWER: Genieße schnelles Laden mit einer maximalen Leistung von 20W für dein iPhone 15, Galaxy-Telefone und andere Geräte.

GLEICHZEITIGES DUAL-PORT-LADEN: Mit der Möglichkeit, USB-C- und USB-A-Ports gleichzeitig zu verwenden, kannst du zwei Geräte zeitgleich mit Strom...