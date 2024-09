Dear Me: Tagebuch-ähnliche App verschickt Briefe an das Zukunfts-Ich

Immer wieder gibt es kleine Perlen im App Store, die leider Gottes im Wust der ganzen Neuerscheinungen untergehen. Glücklicherweise gibt es Subreddits wie r/apple bei Reddit, wo auch Entwickler und Entwicklerinnen ihre neuen Projekte und Veröffentlichungen vorstellen. Eine davon is Dear Me (App Store-Link), das als kostenlose iPhone-App im deutschen App Store heruntergeladen werden kann.

Dear Me ist eine Art Tagebuch, bei dem der Nutzer bzw. die Nutzerin Einträge verfasst, die später als digitale Briefe in einem Zeitraum zwischen 30 und 90 Tagen an einen selbst zugestellt werden. Die Anwendung dient daher zur Reflexion, Inspiration und für Erinnerungen. Für die Installation wird mindestens iOS 17.0 oder neuer sowie etwa 29 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit. Bis auf mehrere In-App-Käufe, die als freiwilliges Trinkgeld für das Entwickler-Ehepaar dienen, fallen in Dear Me keine weiteren Kosten an.

„Als wir Dear Me App entwickelten, war unser Ziel einfach: Wir wollten den Menschen eine einzigartige Möglichkeit bieten, ihre Gedanken, Träume und Erinnerungen festzuhalten und zu bewahren. Die Idee war inspiriert von dem Reiz, sich selbst mit herzlichen Nachrichten aus der Vergangenheit zu überraschen. Bei dieser App geht es nicht nur um das Schreiben von Briefen, sondern um die Schaffung einer modernen Zeitkapsel, die dir hilft, zu wachsen und sich an die wertvollen Momente in deinem Leben zu erinnern. Jeder Brief wird auf dem Telefon gespeichert und nach einer zufällig gewählten Zeitspanne an dich zurückgeschickt, so dass sich die Erfahrung magisch und bedeutungsvoll anfühlt. Wir hoffen, dass ‚Dear Me‘ zu einem Instrument der Selbstreflexion und des Wachstums wird und dir hilft, mit deinem vergangenen und zukünftigen Ich in Verbindung zu bleiben.“

So berichtet das Entwickler-Ehepaar Beka und Mariam Demuradze aus dem georgischen Tbilisi im r/apple-Subreddit bei Reddit zu ihrer eigenen App. In der iPhone-App lassen sich ohne weitere Anmeldung oder Accountzwang kleine Briefe ans zukünftige Ich erstellen, und das auch inklusive Fotos und Standortdaten auf einer Karte. Die fertigen Briefchen lassen sich weiter mit niedlichen Umschlägen personalisieren und dann mittels einer simplen Geste für den späteren Versand speichern.

Was Dear Me besonders spannend macht, ist die Tatsache, dass die an einen selbst gerichteten Briefe zu einem zufälligen Zeitpunkt in der Zukunft zugestellt werden. Dies geschieht in einem Zeitraum zwischen 30 und 90 Tagen. Wer das Entwicklerteam mit einem Trinkgeld belohnt, kann die Länge der Briefchen von 130 auf 240 Zeichen verlängern und auch weitere Briefumschlag-Designs freischalten.

Das Entwicklerteam betont, dass alle Briefe lokal auf dem iPhone gesichert werden und nicht das Gerät verlassen. Zudem verzichtet man auf jegliche Tracker oder Analyse-Tools, Werbung und Datenverkäufe. Zudem lassen sich die erstellten Briefe bequem und ohne Rückstände jederzeit löschen und Benachrichtigungen einrichten, wenn man über den Eingang neuer Briefe informiert werden möchte.