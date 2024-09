Baseus Spacemate: Neue 11-in-1 Dockingstation unterstützt bis zu drei 4K-Displays

Der Zubehör-Hersteller Baseus schickt mit dem Baseus Spacemate (Amazon-Link) eine neues Dock ins Rennen, das über elf Anschlüsse verfügt. Gleichzeitig könnt ihr an der Dockingstation bis zu drei externe Monitore anschließen. Mit dem speziell für macOS entwickelten DisplayLink-Chip könnt ihr auch an Apples M-MacBooks drei Monitore anschließen und so den Displaybereich deutlich erweitern. Hier wird die Installation des DisplayLink-Treibers vorausgesetzt.

Auf der Front befindet sich ein USB-C und ein USB-A-Anschluss, wobei ein Display anzeigt, welche Geräte auf der Rückseite verbunden sind. Hier stehen drei HDMI-Buchsen mit 4K und 60 Hz bereit, zudem gibt es drei USB-A-Ports, einmal Gigabit Ethernet, einen Audio-Ein-Ausgang sowie ein USB-C-Anschluss für die Stromversorgung des angeschlossenen Laptops mit bis zu 100 Watt. Das MacBook wird mit 85 Watt schnell aufgeladen, der Rest ist für das Dock vorbehalten.

Das Baseus Spacemate Dock ist mit 6,6 x 6,6 x 12,8 Zentimeter ziemlich kompakt und verfügt auf der Oberseite über einen Knopf, mit dem man schnell den Bildschirm sperren kann. Außerdem steht das Dock auf einer rutschsicheren Platte, die das Dock magnetisch hält.

Insofern euch die Spezifikationen und Anschlüsse ansprechen, könnt ihr euch das neue Baseus Spacemate Dock zum Start mit 10 Prozent Rabatt sichern und bezahlt demnach nur 179,99 Euro statt 199,99 Euro.