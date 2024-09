Ventusky: Wetterkarten-App jetzt mit Live-Radar auf der Apple Watch

Ihr habt Interesse an Wetterdaten und Wetterkarten? Dann ist Ventusky (App Store-Link) die perfekte App für euch. Hier könnt ihr Wetterereignisse detailliert darstellen und mit diversen Filtern beispielsweise die Schneedecke, den Niederschlag, die Temperaturen, den Wind, Wellen, die Luftfeuchtigkeit und mehr darstellen.

Seit September 2022 setzt Ventusky auf ein Abo-Modell, um alle Funktionen nutzen zu können. Laut App Store werden 9,99 Euro pro Jahr fällig. Alte Bestandskunden und -Kundinnen, die die App einmalig bezahlt haben, können alle Funktionen ohne Abo nutzen. Ventusky benötigt zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS/iPadOS 12.0 oder neuer, auf der Apple Watch braucht es watchOS 10.0 oder neuer. Die rund 71 MB große Anwendung steht zudem komplett in deutscher Sprache bereit.

Wie das Ventusky-Entwicklerteam aus dem tschechischen Pilsen nun mitteilt, hat man Version 37.0 und die darauf folgenden Bugfix-Updates auf Version 37.0.1 und 37.0.2 im App Store veröffentlicht. Vor allem Apple Watch-User profitieren von der jüngsten Aktualisierung.

Mit dem neuesten Update steigert Ventusky den Komfort der Apple Watch-App noch weiter. Die bedeutendste Ergänzung ist die Anzeige der Radarkarte, eine der beliebtesten Ebenen der mobilen App. Diese Karte bietet einen sofortigen Überblick über Niederschläge in der Umgebung. Im Gegensatz zu Vorhersagemodellen zeigt das Radar die aktuelle Situation live an, was es zu einem zuverlässigen Mittel macht, um herannahenden Regen oder Schnee vorherzusagen.

Über 40.000 Webcams auch auf der Apple Watch nutzbar

Eine weitere ebenso bedeutende Funktion ist die Anzeige von Webcams. Ventusky hat ein umfangreiches Netzwerk von über 40.000 Kameras in die App integriert, das nun auch in die Apple Watch-App eingebunden wurde. User können nun problemlos und sofort Echtzeitbilder von verschiedenen Orten auf der ganzen Welt anzeigen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um aktuelle Bedingungen wie Nebel, Schnee oder klaren Himmel zu überprüfen, ohne auf andere Geräte wechseln zu müssen.

Darüber hinaus wurden mit Version 37.x auch neue Benachrichtigungs-Funktionen umgesetzt, beispielsweise neue Alarme für Wellen, gefrierenden Regen und Veränderungen im Luftdruck. Zudem hat man nun für das iPad auch eine Split Screen-Unterstützung umgesetzt, die ab sofort in v37.x nutzbar ist. Das Update steht allen Nutzern und Nutzerinnen der App ab sofort gratis im deutschen App Store zum Download bereit. Die App Store-User vergeben im Durchschnitt sehr gute 4,7 Sterne für die Ventusky-App.