Magic Keyboard fürs iPad: Apple soll an Version mit neuem Design arbeiten

Wer das eigene iPad produktiv nutzen möchte, greift oft zum Magic Keyboard von Apple, um eine physische Tastatur und ein Trackpad zur Verfügung zu haben. Das bisherige Design des Magic Keyboards für das iPad und das iPad Air könnte bald eine Überarbeitung erhalten – das berichtet zumindest Mark Gurman von Bloomberg.

In der neuesten Ausgabe seines Tech-Newsletters „Power On“ weist der bekannte Bloomberg-Redakteur auch auf ein neues, überarbeitetes Magic Keyboard für die iPad-Einstiegsmodelle von Apple hin: Es sei ein „Low-End Magic Keyboard in der Entwicklung“, so Gurman. Weiter heißt es im Newsletter von ihm:

„[Es heißt], dass die Apple-Zulieferer hart an einer neuen iPad-Tastatur für das nächste Jahr arbeiten. Bei diesem Zubehör handelt es sich um eine Low-End-Version, die für ein Einsteiger-iPad oder die neuen iPad Airs konzipiert sein könnte. Angeblich wird es keine teureren Komponenten wie die Handballenauflage aus Metall haben, dafür aber einige neue Funktionen – vielleicht sogar eine Funktionsleiste. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Produkt Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen.“

Erst im Mai dieses Jahres hatte Apple ein komplett überarbeitetes Magic Keyboard für die iPad Pro-Modelle veröffentlicht. Die neue Version der iPad-Tastatur bietet eine Handballenauflage aus Metall, ein robusteres Design, ein größeres Trackpad und Funktionstasten, und kostet derzeit im Apple Store ab 349 Euro. Ebenfalls verkauft wird die Vorgängergeneration für das iPad Air und iPad Pro für identische 349 Euro, sowie das Magic Keyboard Folio für das iPad der 10. Generation für 299 Euro.