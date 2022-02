AnkerMake: 3D-Drucker von Anker starten noch im Frühling

Anker hat mit Eufy, Soundcore und Nebula schon diverse Untermarken im Sortiment, nun gesellt sich also auch noch AnkerMake dazu. Auf der Webseite www.ankermake.com könnt ihr erste Details sehen und eure E-Mail in einen News-Verteiler eintragen. Ganz so viele Infos gibt es noch nicht, allerdings sollen die ersten 3D-Drucker noch im Frühling starten.

Anker wird den ersten 3D-Drucker über ein Kickstarter-Projekt realisieren und attraktive Rabatte anbieten. Warum ein solch großer Hardware-Konzern noch auf Kickstarter zurückgreift, verstehe ich zwar nicht ganz, am Ende profitieren aber wohl alle. Interessenten können mit guten Rabatten rechnen und Anker kann sehen, wie viele Personen sich für diesen Bereich interessieren. Zudem muss man hier wohl keine Angst haben, dass das Projekt scheitert.

Anker wirbt damit, dass die 3D-Drucker besonders schnell, aber gleichzeitig detailliert und sauber drucken können. Ebenso soll es smarte Systeme mit intelligenter Erkennung geben, auf ersten Bildern ist ein Touchscreen und sogar eine Kamera zu sehen.

Sobald wir weitere Details zur kommenden Kampagne und zum Produkt selbst erfahren, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.