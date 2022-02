Zwei Monate Zattoo Ultimate über die Lidl Plus App gratis

Solltet ihr die Lidl Plus App auf eurem iPhone installiert haben oder euch nicht vor einer Registrierung in der Discounter-App scheuen, könnt ihr Partner-Bereich aktuell ein tolles Angebot mitnehmen. Dort wird ein Gutschein-Code für den TV-Streaming-Anbieter Zattoo angeboten.

Genauer gesagt bekommt ihr zwei Monate Zattoo Ultimate im Wert von insgesamt 27,98 Euro geschenkt. Das Abonnement bei Zattoo enthält unter anderem 141 TV-Sender inklusive den Kanälen von RTL und ProSieben und erlaubt bis zu vier gleichzeitige Streams.

Das Angebot kann auch von Kunden wahrgenommen werden, die bereits in der Vergangenheit Zattoo verwendet haben, es darf nur kein aktuelles Bezahl-Abo vorhanden sein. Der jetzt in der Lidl Plus App generierte Gutschein kann aber bis zum 30. Juni 2022 eingelöst werden.

In der Zattoo-App müsst ihr, um den Gutschein einzulösen, eine Bezahlmethode hinterlegen, mit der das Abonnement ab dem dritten Monat bezahlt werden kann. Wichtig: Die Kündigung solltet ihr erst im zweiten Monat ausführen, denn ansonsten endet das Gratis-Abo bereits nach dem ersten Monat.