Eufy Video Doorbell Dual von Anker kann jetzt bestellt werden

Anfang des Jahres haben wir bereits einen kurzen Blick auf die neue Eufy Video Doorbell Dual von Anker geworfen. Nun können wir euch mitteilen, dass die technisch sehr interessant gestaltete Video-Türklingel ab sofort direkt beim Hersteller bestellt werden kann – und es zum Start sogar eine kleine Vorteilsaktion gibt.

Bevor wir einen Blick auf die technischen Details werfen, kümmern wir uns zunächst einmal um das Finanzielle. Die Eufy Video Doorbell Dual kann für 249 Euro (zum Angebot) bestellt werden, der kostenlose Versand erfolgt Ende des Monats. Als Early Bird Angebot bietet Anker aktuell eine Garantie-Verlängerung um 12 weitere Monate sowie einen kostenlosen Chime als Zugabe. Das ist ein kleiner digitaler Türgong, der einfach in eine Steckdose eurer Wahl gesteckt wird. Wer bereits eine Eufy HomeBase sein Eigen nennt, bekommt die neue Eufy Video Doorbell Dual auch ohne den Hub für 199 Euro.

Das kann die eufy Security Video-Türsprechanlage Dual

Eine Video-Türklingel, bei der vor allem das „Dual“ eine spannende Neuheit ist. Mir jedenfalls ist keine smarte Türklingel bekannt, die über zwei Kameras verfügt. Und das hat bei diesem neuen Modell einen bestimmten Grund: Neben der 2K-Frontkamera mit einem Sichtfeld von 150 Grad für die normale Perspektive, gibt es eine auf den Boden ausgerichtet Kamera mit einer etwas geringeren Auflösung, mit der man Pakete im Auge behalten kann.

Dual ist übrigens auch die Bewegungserkennung. Eine Kombination aus Radar- und Infrarottechnologie sorgt für eine bessere Erkennung von Personen und eine Reduktion von Fehlalarmen um 95 Prozent. Dank KI kann die Kamera sogar zwischen Familie oder Freunden und Fremden unterscheiden. Was ebenfalls sehr spannend ist: Der 16-GB-Speicher der Basis-Station Homebase 2 kann bis zu 90 Tage lang verschlüsselte Videos speichern. So wird kein Abonnement nötig, was bei vielen anderen Türklingeln der Fall ist.

Im Smart Home kann die Eufy Video Doorbell Dual auch mit Amazon Alexa und Google Assistant gekoppelt werden. HomeKit ist nicht mit dabei, der Hersteller spricht hier aber von „derzeit“. Es könnte sich also durchaus noch etwas tun.

Alle weiteren technischen Daten sowie die Bestellmöglichkeit findet ihr direkt auf der Webseite von Eufy. Installiert werden kann die Eufy Video Doorbell Dual im Batterie-Modus oder auch mit einer bestehenden Verkabelung, wie auch der folgende Installationsguide zeigt: