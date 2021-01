Apple Arcade: Populus Run und lumen. stehen in den Startlöchern

Während das neue Retro-Abenteuer Oceanhorn: Chronos Dungeon bereits am Freitag auf Apple Arcade erscheint, können wir euch heute einen ersten Ausblick auf zwei weitere Spiele geben, die schon bald verfügbar sein werden: Games Populus Run (App Store-Link) und lumen. (App Store-Link). Auch für diese beiden Spiele wird die Eintrittskarte ein aktives Apple Arcade Abonnement sein, wobei man mittlerweile sagen muss, dass sich der Spiele-Dienst von Apple wirklich gemacht hat. Zuletzt gab es tolle Neuerscheinungen, so dass sich die 4,99 Euro pro Monat durchaus lohnen.

Populus Run von FIFTYTWO ist ein unkonventionelles Running-Game, in dem der Spieler eine Gruppe von Personen steuert, die sich verrückten Hindernissen stellen, mit dem Ziel, den Kurs mit mindestens einem Läufer zu beenden. Spieler können zusätzliche Personen einsammeln, die sich ihnen in den Weg stellen, während sie auf die Ziellinie zurasen, aber sie müssen riesigem Fast Food ausweichen, Wasserparkrohre hinunterrutschen und gegen Rapper-Bosse kämpfen, um den Sieg zu erringen.

lumen. wurde von Lykkegard Europe entwickelt und kann am ehesten als Puzzle-Erfahrung beschrieben werden. Der Spieler entdeckt die geheimnisvolle antike Kiste von Mrs. Olivia MacLumen, die vor über hundert Jahren in Schottland lebte und eine große Erfinderin ihrer Zeit war. Die Geschichten der Erfindungen sind in Filmbildern gespeichert. Um die Bilder ihrer Geschichte wiederherzustellen, müssen die Spieler Licht, Linsen und Spiegel verwenden, um den Lichtstrahl richtig zu projizieren und Bilder aus jedem Level aufzudecken. Jedes gelöste Rätsel schaltet ein neues Bild des Films über Mrs. MacLumen und ihre lustigen Erfindungen frei.

Apple Arcade lässt sich weiterhin im deutschen App Store als Abonnement buchen, der Preis liegt bei 4,99 Euro im Monat. Damit hat der Nutzer Zugriff auf mehr als 100 Premium-Spiele, die ohne weitere Werbung, In-App-Käufe, Einschränkungen oder Abos auskommen. Wer ein neues Apple-Gerät kauft, erhält zudem Apple Arcade drei Monate lang kostenlos.