Apple Geschenkkarte: Gutschein-Aktionen bei Kaufland und Amazon

Erinnert ihr euch noch an die guten, alten Zeiten? Damals, als man die iTunes Geschenkkarte zu besonderen Anlassen wie dem Black Friday auch mal mit einem Rabatt von 33 Prozent kaufen konnte? Da haben wir zum Teil im großen Stil zugeschlagen. Aber die Zeiten ändern sich, mittlerweile dreht sich ja auch alles um die Apple Gift Card.

Genau diese Apple Geschenkkarte ist noch bis einschließlich Mittwoch bei Kaufland „im Angebot“. Im Zusammenspiel mit der Kaufland Card erhaltet ihr bei der Supermarkt-Kette einen Bonus von 10 Prozent in Form ein Gutscheins für den nächsten Einkauf.

Die Aktion ist begrenzt auf maximal zwei Guthabenkarten im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Ihr könnt also maximal einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro mitnehmen.

Aktion entspricht Rabatt in Höhe von 9,1 Prozent

Wichtig ist: Ihr müsst eure (digitale) Kaufland Card beim Kauf der Apple Geschenkkarten scannen. Der Einkaufsgutschein wird dann innerhalb von zwei Tagen automatisch auf die Karte hinzugefügt und kann dann beim kommenden Kaufland-Einkauf eingelöst werden.

Umgerechnet entspricht der Bonus von 10 Prozent übrigens einem Rabatt von 9,1 Prozent. Wir sind mittlerweile also weit entfernt von den damaligen Rabatten. Am Ende des Tages spart man so aber immerhin noch etwas auf digitale Einkäufe und Services in der Apple-Welt. Wenn ihr die Apple Geschenkkarte in der App Store App eingelöst habt, wird sie automatisch für die Käufe von Apps, aber auch für digitale Abos wie etwa den bezahlten iCloud-Speicher verwendet.

Das Guthaben lässt sich auch für den Hardware-Einkauf im Apple Online Store verwenden. Am Freitag startet ja die Black Friday Aktion bei Apple, auf diese Weise könnt ihr noch ein paar Euro mehr beim Kauf von Apple-Produkten sparen. In diesem Artikel findet ihr alle Informationen zur Black Friday Aktion bei Apple.

Auch Amazon mischt seit heute mit

Solltet ihr nicht extra den Weg zu Kaufland antreten wollen, dann könnt ihr auch bei Amazon zuschlagen – dort ist die Aktion allerdings auf eine Apple Geschenkkarte begrenzt. Mit dem Code APPLEBF24 erhaltet ihr einen Amazon-Gutschein in Höhe von ebenfalls 10 Prozent des Kartenwerts. Hier geht es direkt zur Aktion, gespart werden kann noch bis zum 2. Dezember.