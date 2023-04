Apple Store ausgeraubt: Tunnel führte die Diebe direkt in den Store

Letzte Woche wurde in den Apple Store in Alderwood Mall in Washington eingebrochen. Wie in einem Film haben die Diebe einen Tunnel über ein benachbartes Café gegraben und sind so in den Laden gelangt.

Die Einbrecher konnten das Sicherheitssystem des Apple Stores umgehen, indem sie das angrenzende Café benutzten, und stahlen insgesamt 436 iPhones im Wert von etwa 500.000 US-Dollar.

Laut Eric Marks, dem Manager von Seattle Coffee Gear, ist der Coffee Shop aufgrund der Bauweise des Ladens nicht direkt neben dem Apple Store zu erkennen. „Ich hätte nie vermutet, dass wir an den Apple Store grenzen, so wie er sich um uns herum erstreckt“, sagte Marks gegenüber King 5 News. „Jemand musste sich also wirklich etwas einfallen lassen und Zugang zum Layout des Einkaufszentrums haben.“ Aus dem Café wurde nichts gestohlen, aber der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 US-Dollar.

Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day… 1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones🙄 2. Later that night on the way to the grocery store my wife… pic.twitter.com/DcUld6ULEd — Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) April 4, 2023

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren keine Angestellten im Apple Store, da das Einkaufszentrum Alderwood Mall für die Nacht geschlossen hatte. Ein Sprecher von Alderwood sagte, man arbeite mit der Polizei zusammen, um den Vorfall aufzuklären, aber Apple hat sich noch nicht dazu geäußert.