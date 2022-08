Apple verlagert MacBook- und Apple Watch-Produktion nach Vietnam

Apple arbeitet gerade daran, die Produktion von MacBooks und Apple Watches in das südostasiatische Vietnam zu verlagern, um die Lieferkette weiter zu diversifizieren. So berichtet das Magazin Nikkei Asia in einem aktuellen Artikel. Mit diesem Schritt will man sich unabhängiger von China machen, so Nikkei Asia.

„Apple ist in Gesprächen, um zum ersten Mal Apple Watches und MacBooks in Vietnam zu produzieren. Dies ist ein weiterer Gewinn für das südostasiatische Land, da der US-Technologieriese seine Produktion von China weg diversifizieren möchte. Die Apple-Zulieferer Luxshare Precision Industry und Foxconn haben mit der Testproduktion der Apple Watch in Nordvietnam begonnen, um das Gerät erstmals außerhalb Chinas zu produzieren […].“

Nikkei Asia bezieht sich bei den eigenen Aussagen auf drei Personen „mit Kenntnis der Angelegenheit“. In Vietnam werden bereits einige Apple-Produkte gefertigt, darunter bestimmte iPad- und AirPods-Modelle. Die Testproduktion von MacBooks in Vietnam komme laut des Artikels allerdings aufgrund von pandemiebedingten Verzögerungen nur schleppend voran. Mit der Verlagerung reagiert Apple wohl auch auf den bestehenden Konflikt zwischen China und Taiwan, dessen weltwirtschaftliche Folgen bisher nicht absehbar sind.

Foto: Apple.