Apple veröffentlicht iOS 18.1 Public Beta 1

Für uns hier in Deutschland ist es nur eine kleine Randnotiz, für unsere Freunde in der Schweiz möchten wir diese Nachricht aber nicht einfach unter den Tisch kehren. Und irgendwann soll Apple Intelligence ja auch zu uns kommen, wie Apple mittlerweile bestätigt hat.

Aber der Reihe nach: Gestern Abend hat Apple die erste Public Beta von iOS 18.1 veröffentlicht. Pünktlich zum Start der neuen iPhone-Modelle kann Apple Intelligence also von der breiten Masse ausprobiert werden. Vorrangig natürlich für Personen aus den USA. Die einzige kleine Herausforderung: Man muss ich für das Beta-Programm von Apple anmelden, das ist aber wirklich keine Hürde mehr.

In iOS 18.1 gibt es auch die eine oder andere kleine Verbesserung im Vergleich zu iOS 18, im Fokus steht aber ohne Zweifel das KI-Tool Apple Intelligence. Zum Start ist es in US-Englisch und nicht in China und der EU verfügbar, alle andere können folgende Werkzeuge bereits ausprobieren. Unter anderem integriert sind bisher:

AI-Zusammenfassungen von Meldungen

Schreibwerkzeuge zum Korrekturlesen und Umschreiben von Texten

das neue, intelligentere Siri

Aufräumen in der Fotos-App

Safari-Webseiten-Zusammenfassungen

Erstellung von Erinnerungsfilmen

Nicht mit dabei sind die AI-generierten Emojis und die ChatGPT-Integration. Diese Features werden wohl mit iOS 18.2 folgen. Falls die Länder- und Sprachbarriere für euch kein Problem ist, müsst ihr mindestens ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max bringen. Von der neuen iPhone 16 Familie sind alle Modelle mit Apple Intelligence kompatibel.