Highlights der Woche: Apple Intelligence erreicht Deutschland

Der Startschuss ist gefallen, Apple Intelligence ist jetzt in Deutschland verfügbar. Vorerst aber nur für Entwickler und Entwicklerinnen, die die erste Beta-Version von iOS 18.4 auf iPhone und iPad installieren können. Die Testphase wird bis Ende März beziehungsweise Anfang April andauern. Apple hat offiziell bestätigt, dass der Start von iOS 18.4 Anfang April erfolgt.

Apple Intelligence startet mit allen Funktionen

Es ist schon verwunderlich, dass Apple Intelligence im vollen Funktionsumfang in der EU verfügbar gemacht wird. Da fragt man sich doch, warum man den KI-Service nicht von Anfang an auch in Deutschland verfügbar gemacht hat. Die Argumentation, dass die EU-Richtlinien Apple Intelligence verbieten, kann ja nicht wirklich stimmen.

Das iPhone 16e ist da

Das nächste Highlight in dieser Woche war das brandneue iPhone 16e, das ja seit Freitag vorbestellbar ist. Auch ich werde mir das iPhone 16e einmal genauer ansehen und euch mitteilen, was ich von dem Gerät halte. Alle Infos zum neuen iPhone haben wir in den letzen Tagen ausführlich für euch aufbereitet, folgend eine Übersicht:

Wie viel Strom verbraucht der Mac mini im Standby?

Zudem ist der Artikel „Wie viel Strom verbraucht ein Mac mini im Ruhezustand?“ bei euch gut angekommen und es wurde rege diskutiert. Eine Beispielrechnung mit den Kosten könnt ihr dem Artikel entnehmen. Spoiler: Die Rechnung geht fast gegen Null.

Neues im Hueblog

Da Fabian im Urlaub ist, gab es im Hueblog in dieser Woche nur wenig News. Ihr könnt zum Beispiel nachlesen, was das Update der Hue-App auf Version 5.36.0 mitgebracht hat.