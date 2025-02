iPhone 16e: Jetzt bei Amazon vorbestellen

Beim iPhone-Start im Herbst schlägt der Puls höher, wenn man seine Vorbestellung aufgibt. Da man das iPhone direkt am ersten Verkaufstag haben möchte, muss man zu den ersten Bestellern gehören. Die Lieferzeit steigt relativ schnell an, denn zu Beginn ist nur eine begrenzte Anzahl an Geräte verfügbar. Beim neuen iPhone 16e sieht das aber anders aus. Die Nachfrage scheint nicht so hoch zu sein, denn beide Farbvarianten sind in allen Speichergrößen immer noch für die Lieferung am 25. Februar erhältlich.

Insofern ihr eure Bestellung nicht sofort aufgegeben habt, könnt ihr ab sofort auch bei Amazon bestellen. Der Online-Shop listet alle iPhone 16e-Modelle als verfügbar und mit Lieferung am 25. Februar – also am ersten Verkaufstag. Die Preise sind mit den Preisen im Apple Online Store identisch. Das iPhone 16e ist ab 699 Euro erhältlich.

iPhone 16e im Überblick

A18-Chip für Apple Intelligence

Apples C1-5G-Modem

6,1-Zoll Super Retina XDR Display mit OLED

Face ID

USB-C, kein Support für MagSafe

Actiontaste

48 Megapiexel Kamera mit 2x Tele-Zoom

4K Videos mit bis 60fps