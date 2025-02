Humane AI Pin: KI-Anstecker wird nach weniger als einem Jahr eingestellt

Gestern hat das Unternehmen Humane seine Kunden und Kundinnen darüber informiert, dass der AI Pin, den Humane erst 2024 auf den Markt gebracht hat, zu Ende Februar eingestellt wird. Alle bislang verkauften Geräte verlieren dabei ebenfalls ihre Funktionsfähigkeit. Damit war das 700 US-Dollar teure Produkt nicht mal ein Jahr lang auf dem Markt.

Am 28. Februar um 21 Uhr Ortszeit werden alle AI-Pins abgeschaltet, also in weniger als zehn Tagen. Nutzerinnen und Nutzer können dann nicht mehr auf die Funktionen des KI-Ansteckers, wie Anrufe tätigen, Nachrichten senden und KI-Anfragen absetzen, zurückgreifen.

Humane empfiehlt seinen Kundinnen und Kunden darüber hinaus, alle Daten, die sich auf dem Gerät befinden, rechtzeitig per Wi-Fi-Verbindung zu einem anderen Gerät, zu sichern, denn auch alle Daten, die sich auf den AI-Pins befinden, werden gelöscht.

Humane wurde kürzlich für rund 116 Millionen US-Dollar von HP übernommen. Offenbar hat mich sich dort dazu entschieden, den AI-Pin nicht länger anzubieten.

Entschädigung nur in bestimmten Fällen möglich

Eine Entschädigung für die Kundinnen und Kunden, die den AI Pin nicht einmal ein ganzes Jahr lang nutzen konnten, ist nach aktuellem Stand nicht geplant. Nur User, die sich noch innerhalb ihrer 90-Tage-Rückgabe-Garantie befinden, können eine Erstattung der Kosten erwirken. Dafür muss ein entsprechender Antrag bis 27. Februar an Humane gestellt werden. Weitere Informationen, auch zum Recycling des Geräts, finden AI-Pin-Besitzerinnen und -Besitzer auf der Webseite von Humane.