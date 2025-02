Smart Home Sale bei Cyberport: Lohnen sich die neuen Angebote?

Im Online-Shop von Cyberport ist ein neuer Smart Home Sale gestartet. Bis zum 23. Februar könnt ihr sparen, laut Anbieter hat man „knallhart reduziert“. Wir haben uns die Preise für euch genauer angesehen und sagen euch, welcher Kauf sich wirklich lohnt.

Smarter Heizen

3x Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II mit Matter für 169 Euro statt 254,70 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 240 Euro – lohnt sich!

5x Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II mit Matter für 279 Euro statt 254,70 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 400 Euro – lohnt sich!

3x Bosch Smart Home Raumthermostat II 230V für 249 Euro statt 344,85 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 285 Euro – lohnt sich!

5x Bosch Smart Home Raumthermostat II 230V für 399 Euro statt 574,75 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 475 Euro – lohnt sich!

2x Eve Thermo Heizkörper-Thermostat mit Matter für 109 Euro statt 160 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 132 Euro – lohnt sich!

3x Eve Thermo + 2x Eve Door and Window + HomePod mini für 355 Euro statt 428 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 373 Euro – lohnt sich!

3x Homematic IP Heizkörper-Thermostat 2 für 129 Euro statt 179 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 143 Euro – lohnt sich!

2x Homematic IP Fußbodenheizungssteuerung für 189 Euro statt 209,85 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 199 Euro – lohnt sich!

Netatmo Starterpaket Heizen für 169 Euro statt 199 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 123 Euro – lohnt sich nicht!

Smarte Beschattung

3x Eve Sutter Switch mit HomeKit für 249 Euro statt 299 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 294 Euro – lohnt sich!

Smartes Ambiente

3x Philips Hue White & Color Ambiance Play Lightbar für 139 Euro statt 204 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 145 Euro – lohnt sich!

2x Philips Hue Gradient Signe Stehleuchte schwarz für 379 Euro statt 660 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 488 Euro – lohnt sich!

Smarte Sicherheit

2x Eve Door & Window mit Matter für 65 Euro statt 80 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 72 Euro – lohnt sich!

eufyCam S3 Pro 3-Kameras + HomeBase 3 Set + WD Red 1TB SSD für 848,90 Euro statt 849 Euro (zum Angebot) – lohnt sich nicht!

Smarte Warnmelder und Sensoren

Bosch Smart Home Bewegungsmelder für 49,99 Euro statt 80 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 60 Euro – lohnt sich!

2x Netatmo Smarter Rauchmelder für 119 Euro statt 199 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 159 Euro – lohnt sich!

2x Eve Room mit HomeKit für 165,90 Euro statt 199 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 190 Euro – lohnt sich!

Smarter Haushalt

Dreame L10s Ultra Saug-Wischroboter für 489 Euro statt 599 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 481 Euro – lohnt sich nur bedingt.

Tineco Floor One S7 Flashdry Pet für 579 Euro statt 829 Euro (zum Angebot) – kein Preisvergleich gefunden.

Jetzt sparen

Alle Angebote sind versandkostenfrei, jedoch könnt ihr sie auch zur Abholung in einen Cyberport-Store in der Nähe bestellen. Da es relativ wenig Stores in Deutschland gibt, ist der Versand oftmals die bessere Wahl. Mit dem 5 Euro Newslettergutschein könnt ihr übrigens zusätzlich sparen.