iPhone 16e unterstützt Visual Intelligence auch ohne Kamerasteuerung

Die Kamerasteuerung in den iPhone 16-Modellen kann nicht nur passende Optionen für das beste Foto auswählen, sondern macht auch Visual Intelligence verfügbar. Die Funktion, die Apple Intelligence voraussetzt, funktioniert so: Man richtet sein iPhone mit der Kamera auf ein Objekt, auf einen zu übersetzenden Text, auf Planzen, Tiere und mehr und mit einem Druck auf die Kamerasteuerung öffnet sich die Visual Intelligence und das iPhone liefert Infos zu den Objekten und Orten, die gerade die Kamera sieht. Visual Intelligence war bisher nur auf den iPhone 16-Modellen verfügbar, da nur diese iPhones die Kamerasteuerung an Bord haben.

Dass für Visual Intelligence die Kamerasteuerung nicht zwingend notwendig ist, zeigt Apple jetzt mit dem neuen iPhone 16e. Der Neuzugang verzichtet nämlich auf die Kamerasteuerung, bietet aber dennoch Support für Visual Intelligence. Apple hat die Funktion ausgeweitet und macht sie beim 16e mit der Actiontaste kompatibel.

Bekommt das iPhone 15 Pro auch Visual Intelligence?

Die Verknüpfung der visuellen Intelligenz mit der Kamerasteuerung war ein bequemer Weg für Apple zu erklären, warum die Funktion nicht mit den iPhone 15 Pro-Modellen kompatibel ist, aber es ist klar, dass die Funktion auf den älteren iPhones funktionieren kann.

Wir gehen davon aus, dass das iPhone 15 Pro mit einem späteren Softwareupdate auch Support für Visual Intelligence über die Actiontaste bekommt.