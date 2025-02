Das iPhone 16e lässt sich heute ab 14 Uhr vorbestellen

Am Mittwoch vorgestellt, lässt sich das neue iPhone 16e heute ab 14 Uhr direkt bei Apple vorbestellen. Möchte man das iPhone 16e direkt am ersten Verkaufstag in den Händen halten, gebt die Bestellung ohne Zubehör auf. Wenn ihr mit PayPal oder Kreditkarte bezahlt, sollte die Lieferung direkt am 28. Februar erfolgen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die lokalen Apple Stores einige Geräte auf Lager haben. Mein Gefühl sagt mir: Der Andrang wird nicht ganz so hoch sein und die Lagerbestände sind aufgrund des doch recht hohen Preises nicht sofort leergefegt.

Mit der Apple Store App bestellen

Besonders komfortabel ist die Bestellung über die Apple Store App. Ihr könnt schon jetzt eure Wunschkonfiguration anlegen und die Bestellung speichern. Ab 14 Uhr müsst ihr diese nur aufrufen und könnt direkt den Bezahlprozess durchführen. Das ist wirklich einfach und hat bei meiner letzen iPhone-Bestellung wunderbar funktioniert.

Das kann das iPhone 16e

Das iPhone 16e ähnelt dem iPhone 16 und nutzt zum Beispiel das Gehäuse und das Display des iPhone 14. Mit an Bord ist der leicht abgespeckte A18-Chip, der das 16e mit Apple Intelligence kompatibel macht. Besonders spannend ist Apples eigenes C1-Modem, das nicht nur für schnelle Mobilfunkverbindungen sorgt, sondern auch die Akkulaufzeit des Geräts verlängert.

Das 6,1-Zoll Super Retina XDR Display mit OLED hat ein All-Screen-Design und der Home Button ist Geschichte. In der Notch ist Face ID integriert, um das iPhone mit einem schnellen Gesichtsscan zu entsperren oder Käufe zu bestätigen. Schnelles Laden wird per USB-C- unterstützt, jedoch hat Apple MagSafe vergessen einzubauen. Das iPhone 16e unterstützt nur das alte Qi-Laden. Magnete gibt es auf der iPhone-Rückseite nicht, wodurch die Kompatibilität mit zahlreichem Zubehör nicht gegeben ist – unverständlich und schade!

Während das iPhone 16e auf die Kamerasteuerung verzichtet, kommt aber die bekannte Actiontaste zum Einsatz, mit der Apple sogar Visual Intelligence ermöglicht. Ohnehin gibt es ab iOS 18.4 alle bekannten Funktionen von Apple Intelligence auch für das iPhone 16e.

Auf der Rückseite verbaut Apple eine einzelne Kamera, die jetzt 48 Megapixel aufweist. Neu ist die Tatsache, dass die Kamera einen 2x Tele-Zoom mit an Bord hat. Videos in 4K sind mit bis zu 60 fps möglich, zudem wird Dolby Vision unterstützt.

Kauft ihr das iPhone 16e?

Wir haben eure Stimmen gesichtet und uns auch im Netz umgehört: Die Meinungen zum iPhone 16e sind gespalten. Vor allem der Preis ist für viele einfach zu hoch angesetzt. Abschließend die Frage an euch: Bestellt ihr heute das neue iPhone 16e? Welche Farbe wird es?