Apple C1-Modem: „Nur der Anfang“, C2-Modem schon in Arbeit

Das bemerkenswerte neue Features des iPhone 16e ist das von Apple entwickelte C1-Modem. Damit verfolgt Apple weiterhin die Strategie sich von Drittanbietern unabhängig zu machen und ermöglicht zudem ein perfektes Zusammenspiel zwischen Hardware und Software. Das neue C1-Modem sorgt im iPhone 16e laut eigener Aussagen für einen ordentlichen Boost bei der Batterielaufzeit. Der Akku im iPhone 16e bietet die derzeit längste Akkulaufzeit in einem 6,1-Zoll iPhone, bedingt durch das neue C1-Modem.

In einem Interview mit Reuters sagte Apples Chip-Chef Johny Srouji: „Wir werden diese Technologie mit jeder Generation weiter verbessern, so dass sie für uns zu einer Plattform wird, mit der wir diese Technologie für unsere Produkte wirklich differenzieren können. C1 ist nur der Anfang.“

Es ist nicht überraschend, dass Apple bestätigt, dass die eigenen Mobilfunkmodems in weiteren Produkten zum Einsatz kommen werden. Erste Geschwindigkeitstest stehen noch aus, aber man kann davon ausgehen, dass das Modem keineswegs schlechter ist als die bisherige Lösung von Qualcomm. Es wird erwartet, dass Verbindungen schneller sind.

Laut Srouji wird das C1-Modem in einem 4-Nanometer-Verfahren und der Transceiver in einem 7-Nanometer-Verfahren hergestellt. Er sagte, das Modem sei die komplexeste Technologie, die Apple je gebaut habe, und es sei mit 180 Netzbetreibern in 55 Ländern getestet worden, um die Zuverlässigkeit der Kernfunktionen wie Telefonate und mobile Daten sicherzustellen.

C2-Modem ist schon in Arbeit

MacRumors berichtet derweil mit Bezugnahme auf einen Informanten, dass Apple schon jetzt an der nächsten Generation des C1-Modes werkelt. Das C2-Modem hat die interne Kennung C4020, was darauf hindeutet, dass es bereits existiert. Das ist nicht verwunderlich, denn Apple startet mit der Entwicklung meist mehrere Jahre vor der offiziellen Markteinführung. Weitere Details gibt es allerdings noch nicht.