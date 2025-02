iPhone 17 Air: Neues Gerücht über größeres 6,7-Zoll-Display aufgetaucht

Seit dieser Woche kursiert das Gerücht, dass das iPhone 17 Air möglicherweise doch ein 6,7-Zoll-Display statt der zunächst vermuteten 6,6 Zoll haben könnte. Diese Spekulation stammt vom bekannten Tech-YouTuber und Podcaster Jon Prosser, während der gut vernetzte Apple-Insider Ross Young weiterhin von einem kleineren Display ausgeht. Welche der beiden Aussagen zutrifft, lässt sich bislang nicht mit Sicherheit sagen.

Wie dünn wird das iPhone 17 Air?

Neben der Displaygröße äußerte sich Prosser in seinem Podcast „Recycle Bin“ auch zur Dicke des Geräts. Seinen Angaben zufolge soll das iPhone 17 Air an der schmalsten Stelle 5,64 mm dünn sein. Frühere Berichte gingen von 5,5 mm aus – ein Unterschied, der in der Praxis kaum spürbar wäre.

Wie zuverlässig sind Prossers Leaks?

Jon Prosser ist bekannt für seine Apple-Leaks – mit einer durchwachsenen Erfolgsbilanz. Während einige seiner Vorhersagen zutrafen, erwiesen sich andere als falsch. Zuletzt leakte er angebliche Design-Details des iPhone 17 Pro und des iPhone 17 Air. Zudem behauptet er, dass iOS 19 eine neue Kamera-App sowie eine visionOS-ähnliche Benutzeroberfläche erhalten wird.

Wann erscheint das iPhone 17 Air?

Das iPhone 17 Air wird voraussichtlich im September 2025 offiziell vorgestellt. Bis dahin dürften noch zahlreiche neue Leaks und Spekulationen auftauchen. Ob das Display tatsächlich 6,7 oder 6,6 Zoll misst, bleibt abzuwarten. Der Unterschied in der Praxis ist wohl kaum spürbar, aber hier geht es ja auch darum, wer die besseren Vorhersagen macht.