Perplexity: KI-Werkzeug unter macOS jetzt mit neuer „Deep Research“-Funktion

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, und mit ihr sprießen auch entsprechende Werkzeuge für unterschiedliche Anwendungsbereiche aus dem Boden. Eines dieser Tools ist Perplexity (Mac App Store-Link), das bislang in einer Version für macOS im deutschen App Store zum Download zur Verfügung steht und in der Basisversion kostenlos genutzt werden kann.

„Perplexity – Wo Wissen beginnt. Die Antworten, die Sie brauchen – direkt und immer zur Hand. Durchdringen Sie den ganzen Lärm und finden Sie direkt glaubwürdige, aktuelle Antworten. Jetzt auch für Mac.“

So berichtet das Entwicklerteam von Perplexity AI aus San Francisco in den Vereinigten Staaten. Mit dem nun vorliegenden Update auf Version 1.0.15, das ab sofort aus dem Mac App Store geladen werden kann, hält eine neue Funktion namens „Deep Research“ Einzug, die noch besser komplexe Anfragen bearbeiten kann.

Mit Deep Research sollen sich laut eines Blogbeitrages von Perplexity AI „Stunden an Zeit einsparen“ lassen, indem die KI „tiefgreifende Recherchen und Analysen durchführt“. Stellt man eine Deep Research-Frage, führt Perplexity Dutzende von Suchvorgängen durch, liest Hunderte von Quellen und analysiert das Material, um selbstständig einen umfassenden Bericht zu erstellen. Perplexity soll sich „hervorragend für eine Reihe von Aufgaben auf Expertenebene – von Finanzen über Marketing bis hin zur Produktforschung“ eignen.

Deep Research wird allen Usern zur Verfügung gestellt

Deep Research wird vom Entwicklerteam für alle kostenlos zur Verfügung gestellt. Wer über ein Perplexity Pro-Abonnement verfügt, erhält unbegrenzte Deep Research-Abfragen, während Basis-Usern nur eine begrenzte Anzahl von Antworten pro Tag zur Verfügung stehen. Deep Research ist laut Perplexity AI ab sofort im Web verfügbar und wird in Kürze auch auf iOS, Android und Mac eingeführt. Um das Feature auszuprobieren, geht man zu perplexity.ai und wählt „Deep Research“ aus dem Modus-Selektor im Suchfeld aus, bevor man eine Anfrage stellt.

Mit der Aktualisierung auf Version 1.0.15 gibt es zudem eine neue Möglichkeit der Strukturierung von Informationen mit der Funktion „Spaces“, und auch ein Widget-Feature ist jetzt integriert, das unter anderem Wetterinfos und Nachrichten im Startbildschirm der Anwendung anzeigen kann. Perplexity ist ab macOS 13.0 oder neuer verfügbar und rund 241 MB groß. Das Abo für Perplexity Pro kostet 22 Euro/Monat oder 229 Euro im Jahr. Wer zur Kundschaft der Telekom gehört, kann Perplexity Pro über Magenta Moments 12 Monate lang gratis nutzen.