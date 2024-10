Bosch Tür-/Fensterkontakt II mit Matter ab sofort verfügbar

Den Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt II habe ich schon ausführlich ausprobiert und euch im Rahmen eines Testberichts alle Details mit auf den Weg gegeben. Ich habe den Kontakt ohne Matter und mit reiner Bosch Smart Home-Integration ausprobiert. Insofern ihr auf Matter setzt, könnt ihr jetzt den Tür-/Fensterkontakt II [+M] kaufen, der auch ohne Bosch Controller einfach mit HomeKit oder Alexa funktioniert.

Wenn man Matter nutzt, ist man jedoch auf den jeweiligen Anbieter angewiesen. Der Matter-Standard ist noch nicht so ausgereift wie das System von Bosch, daher stehen nur die Funktionen zur Verfügung, die Matter derzeit anbietet. Unter anderem fungiert ein HomePod als Matter-Hub, und der Tür-/Fensterkontakt II kann einfach in HomeKit eingebunden werden. Darüber hinaus könnt ihr den Kontakt aber auch im Bosch-System verwenden.

In meinem Testbericht habe ich die Einsatzzwecke bereits beschrieben. Der Sensor erkennt offene Türen und Fenster und zeigt den Status per Echtzeit-Benachrichtigung auf dem Smartphone an. Als Bindeglied erweitert er damit die smarte Temperatursteuerung, macht das Zuhause noch sicherer und ist durch die Kompatibilität mit Matter jetzt noch flexibler einsetzbar.

Tür-/Fensterkontakt von Bosch unterstützt Matter

Im Bosch Smart Home System drosseln die Heizkörper-Thermostate im Raum über den Dienst „Nachhaltiges Lüften“ automatisch bei geöffneten Fenstern, was Energie und Kosten spart. Als Teil des Alarmsystems löst der Kontakt bei unbefugtem Öffnen von Türen oder Fenstern Alarm aus und warnt beim Aktivieren des Alarmsystems vor möglichen Sicherheitslücken durch offen gelassene Fenster und Türen.

Darüber hinaus verfügt der Kontakt über einen zusätzlichen Button, der als Auslöser für Aktionen und Szenarien verwendet werden kann. So lassen sich beispielsweise Rollos steuern, wenn diese ebenfalls smart angebunden sind. Dank der IP45-Zertifizierung ist der Tür-/Fensterkontakt II [+M] auch für den Außenbereich geeignet und benachrichtigt beispielsweise über das Öffnen des Gartentors.

Der Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt [+M] ist ab sofort für 44,95 Euro erhältlich, zunächst jedoch nur in der weißen Ausführung. Die Plus-Version, die auch Erschütterungen feststellen kann, ist derzeit noch nicht als Matter-Aktor zu haben.