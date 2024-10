Instagram: Videoqualität hängt von Popularität des Beitrags ab

Wer das soziale Netzwerk Instagram (App Store-Link) nutzt, kann mittlerweile nicht nur Foto-, sondern auch Videobeiträge hochladen. Wie sich die Qualität des Videos dann aber darstellt, hängt allerdings nicht nur von der generellen Qualität der Aufnahme ab, sondern auch von der Popularität des eigenen Beitrags.

Instagrams Geschäftsführer Adam Mosseri bestätigte diesen Vorgang in einem Video (via The Verge). Dort berichtet er: “Im Allgemeinen möchten wir das Video mit der bestmöglichen Qualität zeigen … Aber wenn etwas lange Zeit nicht angeschaut wird – weil die große Mehrheit der Aufrufe am Anfang steht -, werden wir zu einem Video mit niedrigerer Qualität wechseln. Und wenn es dann wieder häufig angesehen wird, wird das Video in höherer Qualität wiedergegeben.“

Videobeiträge, die demnach seit längerer Zeit keine entsprechenden Aufrufe mehr generieren, sollen laut Instagram auf eine reduzierte Videoqualität umgestellt werden. Sollten aus irgendeinem Grund die Aufrufe wieder nach oben schnellen, werde auch die Videoqualität wieder erhöht werden. Dieser Schritt ist aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar, allerdings werden damit auch Instagram-User bevorzugt, die eh schon großen Zuspruch auf der Plattform erfahren. Das Ergebnis ist eine Zweiklassengesellschaft, zumindest im Hinblick auf die Qualität der angezeigten Videobeiträge.

Mosseri: Karussels statt Einzelbilder nutzen

Instagram-Chef Adam Mosseri hat gleichzeitig aber auch Tipps gegeben, wie man die eigene Reichweite im sozialen Netzwerk von Meta steigern kann. Sein entscheidender Tipp: Weniger auf Einzelbilder setzen, sondern stattdessen die sogenannten Karussells verwenden. Letztere sind ein Verbund aus bis zu zehn Fotos oder Videos, mit denen sich durch Wischen oder Klicken interagieren lässt. Laut Mosseri bedeute dies folglich eine größere Reichweite.

Mosseri gibt außerdem an, dass man von der relativ neuen Funktion, ein Karussell auch mit Musik hinterlegen zu können, Gebrauch machen solle, um die Reichweite zu steigern. Wer demnach häufig bei Instagram zugegen ist und die eigene Reichweite erhöhen möchte, kann die Tipps von Adam Mosseri durchaus einmal ausprobieren. Instagram ist weiterhin als kostenlose App für das iPhone im App Store erhältlich und benötigt neben iOS 15.1 oder neuer rund 357 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.