clever-tanken.de: Mit clever-pay einfach per App bezahlen

Mit der Tank-App Bertha und Bertha Pay kann man schon länger an teilnehmenden Tankstellen per App bezahlen. Nun reicht auch clever-tanken.de (App Store-Link) eine Bezahlmöglichkeit per App nach. Mit clever-pay könnt ihr bei HEM, Tamoil, team, GO und SB den Tankvorgang per App bezahlen.

Leider geizen die Anbieter mit weiterführenden Infos. Abgewickelt wird clever-pay über den Anbieter www.logpay.de. In der clever-tanken.de App müsst ihr nicht nur ein Kundenkonto für clever-tanken anlegen, sondern eure Daten auch an logpay weitergeben. Laut Webseite soll man dann mit Apple Pay, PayPal oder auch Kreditkarte bezahlen können.

Mit dem Update auf Version 7.0 hat die clever-tanken.de App auch ein Redesign erhalten, ebenso wurde eine neue Navigation eingeführt. Das Menü wird jetzt nicht mehr seitlich einblendet, sondern von oben nach unten ausgeklappt. Hier lassen sich dann alle Einstellungen tätigen, unter anderem Filter setzen, die Spritsorte wählen und mehr.

clever-pay soll zukünftig bei weiteren Tankstellen verfügbar gemacht werden. Wer keine teilnehmende Zapfsäule vor der Tür hat, sollte noch einmal Bertha prüfen. Hier werden schon deutlich mehr Tankstellen unterstützt: HEM, LTG, Tamoil, Pinoil, ARAL, Nordoel, Lotherol, Sprint, Allguth, Go, bft, team, Felta, Feldhaus, Q1, PIN, Famila Tank, LEO und viele freie Tankstellen. Bei Shell kann man hingegen nur mit PayPal zahlen.