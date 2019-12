Comdirect: Apple Pay Konto eröffnen und 75 Euro Bonus erhalten

In diesem Monat hat es für Apple Pay einen echten Schub gegeben, immerhin sind mit der Sparkasse und der Commerzbank zwei große Player mit dazu gekommen. Falls eure Bank euch immer noch kein Apple Pay ermöglicht, gibt es nun einen Anbieter der ersten Stunde, der euch den Wechsel besonders schmackhaft machen möchte.

Bei der Comdirect Bank, die Apple Pay seit dem Start im Dezember des vergangenen Jahres anbieten, bekommen Neukunden aktuell einen Bonus in Höhe von 75 Euro. Dafür gibt es nur eine Bedingung: Man muss in den ersten drei Monaten nach Kontoeröffnung drei Mal mit Apple Pay oder Google Pay bezahlen. Wir finden: Das ist keine große Hürde.

Konto mit Apple Pay eröffnen und 75 Euro Bonus erhalten (zur Aktion)

Ich selbst bin vor einem Jahr direkt zum Start von Apple Pay zur Comdirect Bank gewechselt. Der Papierkram und die Video-Ident-Verifizierung haben problemlos funktioniert. Durch die anstehenden Feiertage kann es hier sicherlich ein bisschen länger dauern, dafür wird man am Ende aber auch mit dem Bonus beglückt.

Einen echten Haken hat die Sache nicht, denn Girokonto und Kreditkarte sind tatsächlich komplett kostenlos. Hier sind die wichtigsten Eckdaten:

Kostenlose Kontoführung – ohne Mindestgeldeingang

Kostenlose girocard und Visa-Karte

Kostenlos Bargeld abheben – weltweit

Ein paar Details rund um Apple Pay

Am liebsten zahle ich übrigens mit der Apple Watch, das funktioniert gefühlt noch einmal schneller als mit dem iPhone. Selbst mit Kind auf dem Arm klappt das an der Kasse im Supermarkt ohne Probleme. Zudem habe ich in den vergangenen Monaten nie das Problem gehabt, dass die Zahlung mit Apple Pay nicht möglich war. Quasi alle Karten-Terminals bieten mittlerweile auch eine kontaktlose Bezahlmethode an und auch die Akzeptanz der Visa-Karte ist ziemlich groß.

Zudem ist die Sicherheit bei Apple Pay noch einmal etwas höher, als bei einfachen Kreditkarten mit mobiler Bezahlfunktion. Der NFC-Chip ist nur aktiv, wenn eine Zahlung durchgeführt wird, daher kann er nicht einfach ausgelesen werden. Außerdem entfällt die PIN-Eingabe mit Apple Pay komplett, da die Verifizierung auf dem iPhone zuvor per Face ID und Touch ID oder auf der Apple Watch durch die einmalige PIN-Eingabe nach dem Anlegen der Uhr erfolgt.