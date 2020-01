Scelta Pro: Premium-Paket zur Gewichtskontrolle heute gratis laden

Scelta (App Store-Link) steht schon seit längerem im deutschen App Store zum Download bereit und lässt sich grundsätzlich kostenlos herunterladen – für die Pro-Version mit allen Funktionen wurde bisher bis zu 5,49 Euro fällig. Entwickler Joe Waldow hat nun zum Jahresbeginn ein kleines Angebot geschnürt und bietet seine App zur Gewichtskontrolle momentan komplett gratis an. Die Pro-Version lässt sich in den Einstellungen der App ganz simpel zum Preis von 0,00 Euro freischalten. Zuletzt gab es ein solches Angebot im Januar 2019.

Die etwa 92 MB große Universal-App lässt sich auf alle Geräte herunterladen, die mindestens über iOS 10.0 sowie watchOS 3.0 oder neuer verfügen. Neben einer englischen Sprachversion ist auch eine deutsche Lokalisierung vorhanden. Scelta setzt bei der Gewichtskontrolle vor allem auf langfristig angelegte Ziele sowie ermittelte Durchschnittswerte, die zu zuverlässigeren Ergebnissen und Vergleichen führen sollen.

Siri-Sprachbefehle und Apple Watch-Komplikation

„Um deinen Fortschritt sinnvoll zu beurteilen, müssen bei der Gewichtsverfolgung immer Durchschnittswerte miteinander verglichen werden – z.B. der Durchschnitt der letzten 14 Tage mit den 14 Tagen davor“, so heißt es von Seiten des Entwicklers in der App Store-Beschreibung. „Die Berechnung dieses ‚Scale Delta‘ nimmt dir jetzt jemand ab: Scelta. Scelta macht Gewichtsverfolgung zugänglich, sinnvoll, dabei jede Menge Spaß und ist unheimlich motivierend.“

Scelta verfügt über zahlreiche praktische Features, die die Gewichtskontrolle im Alltag vereinfachen sollen. So gibt es beispielsweise eine Möglichkeit, die App mit Siri zu verwenden und so schnell das aktuelle Gewicht per Spracheingabe einzupflegen. Siri lernt außerdem hinzu und kann bei täglichen Routinen mit der App Vorschläge für Funktionen aus Scelta bereitstellen. Auch Komplikationen für die Apple Watch sind vorhanden, ebenso wie ein Sync mit Apple Health, Online-Ranglisten und Erfolge für besondere Leistungen. Das Gratis-Angebot für Scelta Pro gilt nur noch am heutigen Montag, den 20. Januar 2020. Bei Interesse solltet ihr daher das In-App-Angebot zügig in Anspruch nehmen.