Ein Mac mini in Schwarz? DIY-Projekt zeigt, wie es geht

Während Apple das MacBook Pro mittlerweile in der eleganten Farbe Space Schwarz anbietet, bleibt der M4 Mac mini ausschließlich in Silber erhältlich. Für viele mag das kein Problem sein, schließlich ist Silber eine klassische und zeitlose Farbe. Doch eine zusätzliche Option wie Space Schwarz würde sicherlich Abwechslung und eine modernere Ästhetik ins Sortiment bringen.

Ein Einblick, wie ein Mac mini in Space Schwarz aussehen könnte, kommt nun vom bekannten Apple-Enthusiasten und Sammler L0vetodream. In einem spannenden DIY-Projekt hat er einen silbernen M4 Mac mini auseinandergenommen und das Gehäuse in der beliebten dunklen Farbe eingefärbt. Die auf sozialen Medien geteilten Fotos des fertigen Geräts zeigen ein beeindruckendes Ergebnis: Der Mac mini in Space Schwarz sieht schlichtweg fantastisch aus – elegant, modern und außergewöhnlich.

Natürlich kommt ein solches Projekt nicht ohne Risiken. Das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie und man benötigt einiges an handwerklichem Geschick sowie die nötige Zeit, um ein derartiges Ergebnis zu erzielen. Für Bastler mit Erfahrung ist es aber eine spannende Herausforderung. L0vetodream, der sich in der Apple-Community einen Namen für seine kreativen Projekte gemacht hat, hat sogar den größeren Mac Studio geschwärzt. Er bietet seinen Service für Interessierte an und verlangt rund 100 US-Dollar für das Schwärzen eines Geräts.

Die Resonanz in der Community auf das Projekt ist überwiegend positiv. Viele Fans wünschen sich offiziell von Apple mehr Farbauswahl bei Geräten wie dem Mac mini. Bis dahin bleibt das DIY-Projekt eine inspirierende Möglichkeit für alle, die bereit sind, Risiken einzugehen, um ihren persönlichen Traum-Mac zu realisieren.

Wie gefällt euch das Ergebnis? Würdet ihr euren Mac auch in Space Schwarz umbauen lassen oder bleibt ihr lieber bei den offiziellen Optionen?

