Eufy Omni C20: Basic-Roboter jetzt für 479 Euro im Angebot

Die Preise der Saug- und Wischroboter sind in den letzten Jahren ja förmlich explodiert. Die absoluten Top-Modelle kosten zum Teil mehr als 1.500 Euro, das ist schon extrem viel Geld. Wer nicht so tief in die Tasche greifen möchte, findet zum Glück aber auch schon günstigere Alternativen. Wir haben uns den Eufy Omni C20 von Anker angesehen.

Eine Empfehlung war ja bereits der Eufy X10 Pro, der aktuell für 649 Euro verkauft wird. Noch ein Stück günstiger ist der Eufy Omni C20, der normalerweise 599 Euro kostet und derzeit für 479 Euro (Amazon-Link) zu haben ist. Trotzdem bringt der Saug- und Wischroboter alle wichtigen Funktionen mit und hat sogar das eine oder andere Highlight.

Eufy Omni C20 ist nur 8,5 Zentimeter hoch

Da wäre zum Beispiel das schlanke Design des Eufy Omni C20, der Roboter ist nur 8,5 Zentimetern hoch. Das sind rund 2 Zentimeter weniger als bei den üblichen Verdächtigen, am Ende könnte genau diese Differenz den Unterschied machen. Insbesondere natürlich dann, wenn es bei euch Zuhause 9 bis 10 Zentimeter hohe Möbel gibt. Unter die kann der Anker-Roboter nämlich noch fahren.

Möglich ist die geringe Bauhöhe, da Anker beim Eufy Omni C20 nicht auf den sonst üblichen LiDAR-Turm setzt. Stattdessen ist die Lasernavigation an der Front des Roboters verbaut. Das funktioniert grundsätzlich gut, führt aber dazu, dass sich der Roboter immer mal wieder zum Umsehen im Kreis drehen muss. Das verlängert die Reinigungszeit ein wenig, ist aber letztlich nicht wirklich störend.

Im Vergleich zu den absoluten Top-Modellen muss man zudem auf eine integrierte Kamera verzichten, die kleinere Hindernisse wie beispielsweise Kabel erkennt. Folgend seht ihr zwei weitere Beispiele aus der Praxis: Die Buntstifte hat der Roboter nicht erkannt und überfahren, die Küchenpapierrolle wurde dagegen nach einem kleinen Kontakt gekonnt umfahren.

Die Saugleistung des Roboters ist mit 7.000 Pascal für Hartböden ausreichend, für Teppiche dürfte es etwas mehr Leistung sein. Immerhin kann der Eufy Omni C20 seine Wischpads automatisch anheben, damit Teppiche trocken bleiben. Die Pads werden in der All-in-One-Station auch automatisch gereinigt und getrocknet. Bei unserem Testgerät wurde das Wasser leider nicht ordnungsgemäß abgesaugt, das ist aber ein klarer Fall für die Anker-Garantie. So etwas kann einfach mal passieren.

Klasse: Die Rollbürste des Roboters verfügt über kleine Messer, die Haarverwicklungen vermeiden sollen. Weitere Optionen bekommt ihr über die Anker-App, hier können beispielsweise verschiedene Reinigungsmodi für jeden Raum eingestellt werden. Auch No-Go-Zonen legt man einfach per App fest.

Falls es für euch kein High-End-Roboter sein soll, dann scheint der Eufy Omni C20 eine solide Wahl zu sein. In der Preisklasse bis 500 Euro dürfte er neben dem neuen Dreame Mova E30 Ultra (zum Shop) zu den besten Alternativen zählen.

