Fantastical 3.0 für iOS und Mac: Ab sofort nur noch mit Abo

Anfang der Woche haben wir bereits ankündigen können, dass sich eine neue Version von Fantastical für den Launch vorbereitet. Nun können wir vermelden: Heute ist es soweit. Fantastical für das iPhone wird ab sofort zu einer kostenlosen Universal-App und finanziert sich in Zukunft über ein Abonnement. Gleiches gilt für die Mac-Version. Immerhin: Käufer von Fantastical 2, das ja bereits vor sechs Jahren im App Store erschienen ist, können alle bisherigen Funktionen ohne das Abo nutzen, für Neukunden gibt es alle Basis-Funktionen gratis.

Trotzdem bleibt bei einer solchen Abo-Geschichte, von der ich wahrlich auch kein Fan bin, immer ein fader Beigeschmack. Grund genug, mal beim Entwickler nach den Beweggründen zu fragen. Hier seine Antwort:

Wir würden gar kein Business mehr haben, wenn wir versuchen würden, Apps nur an iPhone- oder iPad-Nutzer zu verkaufen. Das ist ein Business, bei dem man Nutzerdaten verkaufen muss, wie es etwa Facebook macht. Es gibt keinen Weg, eine App zu entwickeln und sie für 1 bis 2 Euro zu verkaufen, während man sie kontinuierlich weiterentwickelt. Die Alternative wäre, Nutzerdaten zu verkaufen, aber das würden wir niemals in Betracht ziehen.

Nach einer 14-tägigen Testphase für Fantastical Premium kostet ein Monat der Nutzung 5,49 Euro, ein komplettes Jahr gibt es für 43,99 Euro. Das sind umgerechnet 3,75 Euro pro Monat. Zum Vergleich: Der reguläre Preis für Fantastical 2 lag auf allen drei Plattformen zusammen bei 71,47 Euro. Die Abo-Preise sind also nicht völlig abgehoben und noch angemessen – wenn man die grundsätzliche Abo-Frage mal kurz ausblendet.

Das sind einige der neuen Funktionen in Fantastical 3

Wer bereit ist, einen monatlichen Betrag für die Kalender-App zu bezahlen, darf sich über zahlreiche neue Funktionen freuen. Ich habe das neue Fantastical nun schon ein paar Tage lang auf meinem iPhone und Mac im Einsatz und finde vor allem den leicht überarbeiteten Look sehr gelungen.

Bemerkbar macht sich das vor allem auf dem iPhone (auf dem iPad nutze ich überhaupt keine Kalender-App): Über ein kleines Icon in der oberen linken Ecke des Bildschirms kann man nun problemlos zu einer Wochen-, Monats- oder Jahresansicht wechseln, in der Wochenansicht lassen sich Kalendereinträge sogar einfach mit dem Finger verschieben. Das dürften zwei Funktionen sein, die viele Nutzer bisher in Fantastical vermisst haben.

Ebenfalls neu: Interessante Kalender. Dabei handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung an Kalendern für Sportereignisse, TV-Sendungen, Feiertage und Ferien. Natürlich ist das nur ein kleines Gimmick, es erspart meiner Meinung nach aber die Suche im Netz nach passenden Kalendern. Praktisch, dass so etwas direkt in Fantastical integriert wurde.

Mit anderen Neuerungen kann ich persönlich weniger anfangen, aber das kann bei auch ja anders aussehen. Auf Wunsch gibt es direkt in Fantastical eine Wettervorhersage, zudem ist es nun einfacher, Termine mit mehreren Personen abzustimmen und den gewünschten Kalendereintrag automatisch vorzunehmen.

Aber auch bestehende Funktionen in Fantastical wurden weiter verbessert. Da wäre zum Beispiel die Spracherkennung beim Eintragen von neuen Terminen. Fantastical macht nun eigenständige Textvorschläge während der Eingabe. Außerdem versteht Fantastical nun auch komplexe Einträge, wie etwa „Kegeltreffen jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19:00 Uhr, erinnere mich einen Tag vorher“ oder „Spielgruppe jeden letzten Werktag des Monats um 15:00 Uhr, erinnere mich vier Stunden vorher“.

Alle weiteren Neuerungen im neuen Fantastical für iPhone und iPad sowie den Mac könnt ihr direkt in der Update-Beschreibung im jeweiligen App Store nachlesen. Die Anwendungen für iOS, macOS und auch die Apple Watch sind übrigens direkt zum Start in deutscher Sprache verfügbar.