LMP: Elegante Schreibtisch-Lösungen für das MacBook Pro

Nicht auf jedem Schreibtisch geht es im Zusammenhang mit einem MacBook Pro sonderlich geordnet zu: 4K-Monitor, externe Tastatur mit Zahlenblock, Datenspeicher, Netzwerkanschluss und weiteres sorgen für ein kleines Kabel- und Gerätechaos. Wer sein MacBook Pro mit mehreren Peripheriegeräten verbinden will und dabei gleichzeitig Wert auf einen aufgeräumten Arbeitsplatz legt, kann zum Zubehör des Schweizer Herstellers LMP greifen und dabei aus zwei verschiedenen Varianten auswählen.

Viele Mac-Anwender benötigen das Display ihres Computers am Arbeitsplatz nicht, da sie einen großen Monitor verwenden. Für sie wurde der VerticalStand von LMP entwickelt. Der VerticalStand sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch und hält den wertvollen Computer zugleich fern von Gefahren durch umstürzende Kaffeetassen oder Wassergläser. An der Unterseite des Ständers befinden sich Lüftungsöffnungen, so dass die Wärme effektiv abgeleitet werden kann. Das Gehäuse kann jedes MacBook von 12″ bis 16″ aufnehmen, und ein LMP USB-C Attach Dock Prostand mit insgesamt sieben Anschlüssen lässt sich bequem an der vertikalen Halterung montieren.

Attach Dock Prostand mit Datentransfer bis zu 5 Gbit/s

Möchte man das MacBook Pro hingegen um rückenfreundliche 15 cm erhöhen, bietet sich der LMP ProStand an, in dem das Display des Apple-Rechners weiterhin genutzt werden kann. Das Modell kann mobile Rechner zwischen 13 und 17 Zoll aufnehmen. Auch diese Halterung für den Schreibtisch ist mit dem LMP USB-C Attach Dock Prostand kompatibel, um so für mehr Anschlussmöglichkeiten zu sorgen. Die beiden USB-C-Kabel des Docks werden direkt an die Ports des MacBooks angeschlossen und unterstützen danach einen Datentransfer bis zu 5 Gbit/s samt einer Ausgangsleistung von 1,5A bzw. 2A. Ein HDMI- oder Mini-Display-Port liefert eine 4K@60Hz-Auflösung auf einem externen Display oder Fernseher, für eine schnelle Verbindung zum Netzwerk oder Internet steht zudem ein Gigabit-Ethernet-Port zur Verfügung.

LMP ProStand, VerticalStand und USB-C Attach Dock Prostand sind jeweils separat im Fachhandel erhältlich, LMP ProStand zum UVP von 55 Euro, LMP VerticalStand zum UVP von 45 Euro, das USB-C Attach Dock Prostand zum UVP von 89 Euro. Weitere Infos gibt es auch auf der Website von LMP.