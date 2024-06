Fußball im Fernsehen und per Stream: Wer jubelt am schnellsten?

Was kann es während der Europameisterschaft nervigeres geben, als bereits den Jubel der Nachbarn zu hören, während Toni Kroos den Eckball noch gar nicht vor das Tor geflankt hat? Das kann euch durchaus passieren, wenn ihr euch für die falsche Quelle entscheidet. Aber wo kann man nun am schnellsten Fernsehen?

Die Antwort ist relativ einfach: Am schnellsten ist und bleibt auch im Jahr 2024 der Empfang via Satellit. Hier habt ihr im Vergleich zur Echtzeit eine Verzögerung von nur 6 Sekunden. Alle weiteren Angaben in diesem Artikel beziehen sich, soweit nicht anders beschrieben, auf dieses schnelle Satelliten-Signal.

30 Sekunden schneller: Waipu.tv mit Werbeversprechen

Pünktlich zum Start der Europameisterschaft wirbt der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv mit einem neuen Sport-Modus, der die Verzögerung des Signals minimieren soll. Der neue Sport-Modus steht allerdings nur für den TV-Stick von Waipu und die Sender ARD sowie ZDF zur Verfügung. Zudem muss der Modus manuell in den Einstellungen aktiviert werden.

Mit dem Sport-Modus will Waipu bis zu 30 Sekunden schneller sein als andere Streaming-Anbieter. Aber was bedeutet das eigentlich im Vergleich zum schnellen Satelliten-Signal?

So seht ihr die Tore am schnellsten

Das Team von Heise hat passend zur Europameisterschaft einen umfangreichen Test durchgeführt und verschiedene Empfangswerte miteinander verglichen. Direkt hinter Satellit geht es wenig überraschend mit Kabel und DVB-T2 am schnellsten, hier seit ihr nur 0,5 bis 1,5 Sekunden langsamer dran.

Wenn ihr die Deutschland-Spiele mit dem Apple TV verfolgt, dann solltet ihr die Spiele direkt in den Mediatheken ansehen. Die Verzögerung bei der ARD liegt laut Heise bei 6 Sekunden, beim ZDF sind es sogar nur 3,5 Sekunden. Die Apps von Waipu.tv, Zattoo oder Magenta TV sind hier 10 bis 20 Sekunden langsamer. Auch auf Tablets, Smart TVs oder im Browser sind ARD und ZDF auf direkten Wege die besten Möglichkeiten. Der Live-Stream im Browser ist sogar nur 2-3 Sekunden verzögert.

Da kann auch der neue Sport-Modus von Waipu.tv nicht mithalten. Hier dauert es laut Testergebnis 6 Sekunden länger als beim Satelliten-Signal. Einen großen Bogen solltet ihr übrigens über Waipu im Browser machen, hier liegt die Verzögerung bei mehr als 90 Sekunden. Abgesehen davon bekommt ihr Waipu.tv zusammen mit dem durchaus empfehlenswerten 4K TV-Stick derzeit zum Vorteilspreis.

Waipu.tv 4K Stick + 12 Monate Perfect Plus Paket 155,88 EUR 64,98 EUR jetzt bestellen