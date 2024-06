OOONO P-DISC NO2: Digitale Parkscheibe ab sofort erhältlich

Das dänische Unternehmen OOONO war bei uns im Blog schon mehrfach in den News vertreten, vornehmlich aufgrund hauseigenen Blitzerwarner-Geräte für das Auto. OOONO hat aber noch weitere Produkte im Portfolio aufzuweisen, darunter eine digitale Parkscheibe, die nun in einer verbesserten zweiten Generation vorliegt: Die OOONO P-DISC NO2 (Amazon-Link).

Auch wir hatten in der Vergangenheit bereits über den Vorgänger, den OOONO P-DISC NO1 (Amazon-Link), berichtet, der vom Kollegen Fabian nach einem Amazon Prime Day-Kauf genauer unter die Lupe genommen wurde. Das besondere an digitalen Parkscheiben wie den Modellen von OOONO sind die eingebauten Sensoren, die nach zwei Minuten erkennen, dass man mit dem Auto unterwegs ist. Sobald man dann anhält, stellt sich die Parkscheibe automatisch ein – im Deutschland-Modus auf die nächste halbe oder volle Stunde. Man muss sich also um nichts weiter kümmern und spart mögliche Knöllchen.

OOONO P-DISC NO2: Batterielaufzeit von rund zwei Jahren

Anders als die Blitzer- und Unfall-Warngerät von OOONO verfügen die digitalen Parkscheiben des Herstellers nicht über eine direkte iPhone-Verbindung, sondern arbeiten autark über die oben bereits beschriebenen Sensoren. Mit dem OOONO P-DISC NO2 gibt es nun ein verbessertes Modell, das ebenfalls vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen ist und gegenwärtig zum Preis von 33,33 Euro bei Amazon erhältlich ist.

Die OOONO P-DISC NO2 verfügt über ein größeres und durch einen weißen Hintergrund auch besser ablesbares Display, wird aber nach wie vor magnetisch über zwei selbstklebende Haltepunkte an der Windschutzscheibe angebracht. Die integrierte und austauschbare Batterie soll über eine Lebenszeit von rund zwei Jahren verfügen. Lässt die Batteriekapazität nach, meldet sich die digitale Parkscheibe mit entsprechenden visuellen Signalen über eine LED-Leiste und animiert zum Batteriewechsel.

Angebot 119 Bewertungen OOONO P-DISC NO2 - Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto - Automatische... Vermeide Strafzettel: Nie wieder Strafzettel, weil du vergessen hast, deine Parkzeit einzustellen. Die P-DISC NO2 erledigt das automatisch für dich,...

Legal in ganz Deutschland: Vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen, sodass du sie in ganz Deutschland legal nutzen kannst.