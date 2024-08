Waipu.tv und WOW Live-Sport von Sky im Paket günstiger

Unser VfL Bochum kann sich nach dem Pokalwochenende jetzt voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Als wir das letzte Mal gegen Regensburg im Pokal ausgeschieden sind, landeten wir am Ende der Saison im UEFA-Cup – wenn das mal kein schlechtes Omen ist.

Wer alle Bundesliga-Spiele am Samstag live verfolgen will, kann das ab sofort günstiger tun. Waipu.tv und Sky haben sich zusammengetan und bieten ein Streaming-Bundle zum Vorteilspreis an. Für 34,99 Euro (zum Angebot) im Monat bekommt ihr ein Jahr lang Waipu.tv Perfect Plus mit allen Features sowie WOW Live-Sport. Damit könnt ihr euch auf folgende Features freuen:

Waipu.tv: TV-Streaming in HD mit Aufnahme-Funktion

TV-Streaming in HD mit Aufnahme-Funktion Waipu.tv: 256 Sender in HD, darunter 72 Pay-TV-Sender

256 Sender in HD, darunter 72 Pay-TV-Sender Waipu.tv: 4 TV-Streams gleichzeitig

4 TV-Streams gleichzeitig alle Samstagsspiele der Bundesliga + alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live

alle Spiele der Premier League & des DFB-Pokals

die Formel 1, Formel 2, Formel 3, IndyCar Series, Porsche Supercup

alle Rennen der MotoGP

300 Top-Spiele der NHL live

über 80 Turniere der ATP Tour und WTA Tour live & exklusiv

die besten Turniere der PGA Tour und DP World Tour, alle Majors der Herren und Damen

alle Meetings der Wanda Diamond League live & exklusiv

Im Rahmen der Aktion könnt ihr beim Perfect-Plus mit WOW Live-Sport Jahrespaket 14 Euro im Monat im Vergleich zu den monatlichen Paketen sparen.