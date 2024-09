Die Highlights der Woche: Das neue iPhone ist da

Wenn ich nicht meine gesamte Arbeitszeit in einen Apple-Blog stecken würde, dann würde ich wohl auch nicht jedes Jahr auf ein neues iPhone umsteigen. Immer das neuste Modell? Für Otto-Normal-Verbraucher lohnt sich das schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Schon vor einem Jahrzehnt konnte man ja problemlos eine Generation überspringen, als Apple Jahr für Jahr das S-Upgrade herausbrachte. Und selbst da waren die Schritte gefühlt noch ein wenig größer.

Dieses Jahr gibt es einen neuen Kamera-Button, es gibt einen etwas schnelleren Prozessor. Und auch das Displayglas soll noch härter sein, aber hier verzichte ich lieber auf einen Praxis-Test. Das marginal größere Display? Fällt beim Pro-Modell wirklich nicht merklich ins Gewicht.

Nach einem knappen Wochenende mit dem neuen iPhone 16 Pro muss ich sagen: Es gibt nur ein Detail, bei dem ich wirklich einen großen Schritt sehe. Nachdem bisher nur das Max-Modell einen 5-fachen optischen Zoom bot, ist dieses Feature nun auch beim iPhone 16 Pro ohne Max mit dabei. Das ist tatsächlich eine Neuerung, die ich sehr spannend finde. Aber nur deswegen upgraden? Ich weiß ja nicht.

Aber es gibt ja auch so Leute wie meine absolut liebenswerten Nachbarn. Da wird immer das neueste vom Neusten gekauft. Und zwar spontan. Und plötzlich schimmert das vom Nachbarn neu bestellte iPhone 16 Pro Max in rosegold und sieht nicht wirklich nach Wüstensand aus. Schwupps, kein Problem – nun hat die Nachbarin ein neues iPhone in einer Farbe, die ihr wunderbar gefällt. Und der arme Mann muss bis Oktober auf sein neues Spielzeug warten. Dafür durfte er für mich mit der neuen Eve Energy Outdoor Steckdose herumspielen, Eindrücke davon gibt es nächste Woche. Und das schönste an der Geschichte? Dass sie diese Zeilen heute irgendwann lesen und mir dann eine WhatsApp schreiben werden. Liebe Grüße!

Deutlich größer als beim iPhone war für mich übrigens der Sprung bei der Apple Watch. Das Display ist mittlerweile gefühlt riesig groß. Da müsste man doch glatt mal einen Vergleich mit der Apple Watch der ersten Generation anstellen…

