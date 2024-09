YouTube: Werbung im Pause-Bildschirm kommt für alle

Letzten Oktober habe ich schon darüber berichtet, dass Pause Ads, also Werbeanzeigen, die erscheinen, wenn ihr die Wiedergabe eines Streamingdienst-Videos pausiert, bald ein großes Ding sein könnten. Auch Google testete das neue Werbeformat 2023 auf YouTube. Wie die Google-Tochter nun bestätigt, sei die Testphase erfolgreich verlaufen und Werbetreibende können künftig euren Pausen-Bildschirm für Werbezwecke nutzen.

„Da wir sowohl bei den Werbetreibenden als auch bei den Zuschauern auf große Resonanz gestoßen sind, haben wir die Pause-Werbung inzwischen auf alle Werbetreibenden ausgeweitet“, gab YouTube-Kommunikationsmanager Oluwa Falodun gegenüber The Verge an.

In der Testphase hatten zunächst ausgewählte Kunden Zugriff auf das neue Werbeformat. Wie Googles Chief Business Officer Philipp Schindler im April mitteilte, seien die Pause Ads aber sowohl für die Werbetreibende als auch für Google ein großer Erfolg gewesen. Kein Wunder also, dass man sich jetzt dafür entschieden hat, das Format allen Werbekunden zur Verfügung zu stellen.

Vergangene Woche tauchten auf Reddit bereits erste Bilder von YouTube-Pause-Ads auf. Der Rollout hat also begonnen.

Weniger Unterbrechung beim YouTube-Erlebnis

Laut YouTube soll diese Form der Werbung dazu dienen, das YouTube-Erlebnis weniger zu unterbrechen. Allem Anschein nach haben die Pause Ads zudem zur Folge, dass die bekannten YouTube-Anzeigen seltener erscheinen.

In den USA haben die Anbieter Hulu und AT&T Pause Ads bereits im Programm. YouTube hat nun also mit diesen Anbietern gleichgezogen. Es bleibt also vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis wir die ersten Pause Ads beim „YouTube gucken“ entdecken. Oder habt ihr schon welche gesehen?