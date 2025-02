YouTube Premium Lite: Offizieller Deutschland-Start steht bevor

YouTube-Videos mit Werbung schauen? Das kann ich nicht aushalten. Genau aus diesem Grund habe ich YouTube Premium abonniert. YouTube Premium bietet neben der Werbefreiheit auch weitere Vorteile, unter anderem Zugriff auf YouTube Music, jedoch habe ich mit Spotify und Apple Music zwei Musik-Dienste, die ich vorziehe. Demnach nutze ich gar nicht alle Funktionen von YouTube Premium, muss aber den vollen Preis bezahlen.

Mit YouTube Premium Lite, ein abgespeckter Tarif, der schon seit Oktober 2023 getestet wird, kann man sich nur von der Werbung befreien. Und das auch deutlich günstiger, denn der Lite-Tarif kostet nur 5,99 Euro, während die „Vollversion“ 12,99 Euro pro Monat kostet.

YouTube Premium Lite: Bald für alle verfügbar

Ihr wundert euch über die Meldung, da ihr YouTube Premium Lite schon abonniert habt? Das ist verständlich, aber bisher hat YouTube den Lite-Tarif nur ausgewählten Nutzern und Nutzerinnen angezeigt. Jetzt will man YouTube Premium für alle in Deutschland freischalten. Die Einführung soll zudem in den USA, in Australien und Thailand bevorstehen.

Bloomberg hat die Nachricht zuerst veröffentlicht und beruft sich auf Personen, die mit der Sache vertraut sind. The Verge hat eine offizielle Stellungnahme eingeholt, jedoch ist die Antwort ausweichend, allerdings hofft man das Angebot schon bald für weitere Personen auszuweiten. Ein Dementi klingt definitiv anders.

YouTube Premium Lite: Das sind die Vorteile

Der günstige Lite-Tarif schaltet die Werbung in YouTube-Videos ab. Weitere Vorteile wie YouTube Music, Offline-Downloads oder die Wiedergabe im Hintergrund sind in diesem Tarif nicht enthalten. Aber: Ganz werbefrei ist der Lite-Tarif nicht, bei Musikinhalten und in anderen Bereichen der YouTube App, zum Beispiel im Startseitenfeed oder in den Suchergebnissen, wird noch Werbung angezeigt.

YouTube Premium Lite bietet „weniger“ Werbeunterbrechungen auf Smartphone, Laptop, Fernseher und in der YouTube Kids App. Die monatlich 5,99 Euro zur Abschaltung der Werbeeinblendungen finde ich fair. Wer bisher aufgrund des zu hohen Preises lieber einen Ad-Blocker genutzt hat, sollte über den Lite-Tarif nachdenken. Denn durch Ad-Blocker gehen sowohl YouTube als auch den Content Creatorn Einnahmen flöten. YouTube geht nicht ohne Grund gegen Ad-Blocker vor.

Mit diesem Link könnt ihr prüfen, ob ihr schon jetzt berechtigt seid YouTube Premium Lite zu abonnieren.