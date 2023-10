YouTube Premium Lite startet für 5,99 Euro/Monat in Deutschland

Spannend: YouTube Premium Lite, das günstige Premium-Abo zur Deaktivierung der Werbung, war in anderen Ländern verfügbar, wird aber zum 25. Oktober eingestellt. Während Nutzer und Nutzerinnen in anderen Ländern auf das teure Komplett-Premium-Abo umsteigen müssen, startet in Deutschland überraschend YouTube Premium Lite.

YouTube Premium Lite wurde schon lange von zahlreichen Nutzern und Nutzerinnen gefordert. Der Lite-Tarif schaltet nur die Werbung ab, weitere Vorteile wie YouTube Music oder Offline-Downloads sind nicht verfügbar. Aber: Ganz werbefrei ist der Lite-Tarif nicht, bei Musikinhalten und in anderen Bereichen der YouTube App, zum Beispiel im Startseitenfeed oder in den Suchergebnissen, wird noch Werbung angezeigt. Premium Lite umfasst nicht YouTube Music Premium oder erweiterte Funktionen wie Videodownloads und Hintergrundwiedergabe.

YouTube Premium Lite bietet „weniger“ Werbeunterbrechungen auf Smartphone, Laptop, Fernseher und in der YouTube Kids App. Der Preis von 5,99 Euro gilt dabei nur über die Webseite, wer den Lite-Tarif in der YouTube-App abschließt, muss 7,99 Euro bezahlen. Einen Familien-Tarif scheint es für YouTube Premium Lite bisher nicht zu geben.