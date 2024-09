Günstiger Einstieg: M2 MacBook Air so günstig wie noch nie

Das MacBook Air ist mit das beliebteste MacBook von Apple, da es nicht nur leicht und portabel, sondern auch performant ist. Vor dem Kauf solltet ihr nachdenken, für welche Aufgaben ihr das MacBook nutzen wollt. Wenn ihr viel surft, Office-Arbeiten nachgeht, Recherche betreibt, Videos schaut, mal ein paar Bilder bearbeitet und ähnliches, ist das MacBook Air definitiv die richtige Wahl. Cyberport bietet das Vorgängermodell mit M2-Chip an, das immer noch mehr als genug Power bietet, um die oben genannten Aufgaben mit Leichtigkeit zu meistern.

M2 MacBook Air mit 13,6 Zoll Display, 8 GB RAM und 256 GB SSD in Space Grau für nur 789 Euro statt 896 Euro (zum Angebot) – günstiger gab es dieses Modell noch nie

Auch bei uns in der Redaktion kommt dieses Modell zum Einsatz, da Marlene sich genau für dieses MacBook Air entschieden hat. Mit dem M2-Chip kann man fast alles machen, ohne dass das MacBook ins Schwitzen kommt. Der Speicherplatz ist mit 256 GB nicht ganz so groß, jedoch könnt ihr mit günstigen, externen Festplatten nachhelfen und so den Speicher einfach erweitern.

Das MacBook Air mit M2-Chip ist auch perfekt für Studierende geeignet, da es mit 1,24 Kilogramm sehr portabel ist. Ob fürs Home Office, für alltägliche digitale Aufgaben, für das eigene Business, für die Schule oder Hochschule, das MacBook Air ist in allen Belangen eine klare Empfehlung.