Kamerasteuerung am iPhone 16: Spannender Knopf mit schlechter Platzierung

In den vergangenen Tagen waren wir besonders charmant zu unserem UPS-Boten. Natürlich nicht ganz ohne Grund, schließlich wollten wir unsere neuen iPhones heute Morgen möglichst schnell erhalten. Das hat wunderbar funktioniert – und so können wir euch jetzt schon unsere ersten eigenen Eindrücke liefern. Im Fokus soll dabei die neue Kamerasteuerung stehen, immerhin hat Apple diesen neuen Button in alle neuen iPhone-Modelle integriert.

Schauen wir uns aber zunächst einmal an, wie Apple das neue Feature bewirbt. Man lässt uns folgendes wissen:

Jetzt machst du perfekte Fotos und Videos in Rekordzeit. Die Kamerasteuerung ist eine einfachere Möglichkeit, schnell auf Kameratools zuzugreifen. Du musst nur mit dem Finger streichen, um Funktionen wie Belichtung oder Tiefenschärfe einzustellen, Objektive zu wechseln oder mit dem digitalen Zoom deinen Bildausschnitt anzupassen − ganz wie du willst.

Ich war wirklich sehr gespannt, wie sich dieser neue Knopf in der Praxis schlägt. Zu finden ist er auf der rechten Seite des iPhones, deutlich unter dem Power-Button. Egal was man gerade mit dem iPhone anstellt, sobald man den Knopf drückt, wechselt man automatisch in die Kamera-App. Mit einem weiteren Druck auf die Kamerasteuerung knipst man ein Foto, hält man den Knopf gedrückt, wird ein Video aufgenommen.

Zusätzlich hat Apple aber ein bisschen Magie mit eingebaut. Drückt man gerade so fest auf den Knopf, dass dieser nicht ganz durchdrückt, öffnet sich die Kamerasteuerung. Wie auf einem kleinen Trackpad kann mit dem Finger der Zoom eingestellt werden. Mit einem Doppel-Tap wechselt man die verschiedenen Werkzeuge und kann etwa auch Belichtung oder Tiefe manuell einstellen.

Apple in der Zwickmühle: Die Position der Kamerasteuerung

Für mich persönlich gibt es ein großes Problem bei der Sache: Hält man das iPhone wie eine klassische Kamera, ist der neue Knopf viel zu weit in der Mitte positioniert. Entweder braucht man einen ziemlich langen Finger oder man muss das iPhone doch etwas anders als gewohnt halten.

Aber warum hat Apple die Kamerasteuerung nicht einfach weiter außen platziert? Ich vermute, dass man die Nutzung auch im Hochformat zu ermöglichen. Hier ist der Button meiner Meinung nach aber zu weit unten positioniert.

Ein kleines bisschen wie in einer Zwickmühle. Aber anstatt eine Ausrichtung zu bevorzugen und den Button dort perfekt zu platzieren, hat sich Apple für einen doppelten Kompromiss entschieden. Ich persönlich hätte den Fokus auf die Bedienung im klassischen Foto-Querformat gelegt.

Und die Nutzung der Werkzeuge?

Eine weitere Sache ist die Nutzung der Werkzeuge. Die Bedienung über die Kamerasteuerung ist definitiv nett gedacht, aber definitiv gewöhnungsbedürftig. Aktuell würde ich sagen: Mit dem Daumen und über das Display ist man zunächst einmal schneller. Aber möglicherweise ändert sich das nach einiger Zeit?

Für mich ist der erste Eindruck ziemlich durchwachsen. Die Idee finde ich klasse, die technische Umsetzung ebenfalls, aber das größte Manko ist für mich derzeit die Platzierung. Ob man sich daran gewöhnt? Ich werde es in den kommenden Tagen und Wochen jedenfalls versuchen – und dann noch einmal hier im Blog berichten.