AirBell Pro integriert AirTag-Technik in Fahrradklingel

Es war eines der ersten Fahrrad-Gadgets rund um den AirTag: Die AirBell. Eine Fahrradklingel mit einem Versteck für einen klassischen AirTag. Beisteuern musste man natürlich einen klassischen AirTag. Das sieht bei der neuen AirBell Pro anders aus, denn hier ist die AirTag-Technik fest in die Klingel integriert.

Das neue Modell könnt ihr ab sofort kaufen. Direkt beim Hersteller kostet die smarte Klingel 44,99 Euro, etwas günstiger wird es bei Amazon. Dort bezahlt ihr nämlich nur 39,90 Euro (Amazon-Link) und profitiert zudem vom kostenlosen Versand.

AirBell Pro wird mit einer Knopfzelle betrieben

Die AirBell Pro wird von einer klassischen CR2032 Knopfzelle für ein Jahr mit Storm versorgt und integriert sich wie der AirTag in das „Wo ist?“-Netzwerk von Apple. Wie immer gilt: Eine zentimetergenaue Ortung ist bei Drittanbieter-Zubehör nicht möglich, das kennen wir ja von anderen Produkten. Bei der AirBell Pro ist das aber wohl nicht so schlimm, euer Fahrrad solltet ihr ja aus einer gewissen Entfernung auch so erkennen können.

Deutlich spannender finde ich da eine andere Neuerung der AirBell Pro. Im Gensatz zum AirTag-Modell lässt sich der Klöppel der klassischen Klingel komplett frei drehen. So könnt ihr die Klingel genau so einstellen, wie es für euren Daumen am angenehmsten ist. Zudem ist die AirBell Pro wassergeschützt, was bei einem Outdoor-Produkt ja nicht ganz unwichtig ist. Ebenfalls gut zu wissen: Die Klingel lässt sich nur durch einen Sicherheitsmechanismus öffnen.

Zwei Dinge solltet ihr zudem beachten: Der Lenkerdurchmesser sollte 22 Millimeter betragen, um die AirBell Pro einbauen zu können. „Auf moderne Gravbel Bikes mit 31,8 Millimeter Lenker und alte Rennräder mit schmalem Vorbau und 25.4 Millimeter Klemme, passt die derzeitige Variante nicht“, lässt uns der Hersteller wissen. Zudem ist ein Lautsprecher verbaut, der für akustische Signale sorgen kann. Den hätten wir uns schon fast nicht gewünscht, immerhin macht ein Tonsignal ja auf die sonst versteckte Technik aufmerksam. Ich gehe aber mal davon aus, dass ein integrierter Lautsprecher für die Zertifizierung seitens Apple erforderlich ist.

