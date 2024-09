Ugreen NAS jetzt auch bei Amazon erhältlich

Der uns gut bekannte Hersteller Ugreen hat mit einer sehr erfolgreichen Kickstarter-Kampagne das eigene NAS finanziert. Ich konnte das Ugreen NAS schon vorab ausprobieren und habe meine Eindrücke zum Produkt hier zusammengefasst, wobei ich euch keine weiteren Details liefern kann, da ich das NAS nicht in meinen Alltag eingebunden habe. Wenn euch das System optisch und technisch überzeugt, könnt ihr jetzt ganz bequem bei Amazon und über die Ugreen-Webseite bestellen.

Das kleinste Ugreen NAS mit 2 Einschüben, Festplatten müssen separat erworben werden, kostet 399,99 Euro, jedoch könnt ihr mit dem aktuellen Coupon 10 Prozent sparen. Das NASync DXP4800 Plus bietet hingegen vier Einschübe und ist sicherlich mit eines der beliebtesten Modelle. Mit 699,99 Euro kostet das NAS deutlich mehr, aber auch hier könnt ihr 10 Prozent sparen. Das noch größere Modell ist bei Amazon noch nicht erhältlich, allerdings könnt ihr eine Bestellung im Ugreen-Shop aufgeben.

Klickt euch gerne noch einmal in meinen damaligen Test, um alle Details zu erfahren. Eventuell gibt es ja auch appgefahren-Nutzer, die das NAS via Kickstarter unterstützt haben und weitere Erfahrungen in den Kommentaren teilen können.

UGREEN NASync DXP2800 2-Bay NAS (Diskless) Beispiellose Verarbeitungsleistung: Mit einem Intel-Prozessor der 12. Generation mit 4 Kernen und 4 Threads wird die Verarbeitungsleistung im...

2-Bay, 56 TB riesiger Datenspeicher: Ausgestattet mit zwei SATA- und zwei M.2 NVMe-Laufwerkschächten verfügt das NASync DXP2800 über eine maximale... UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay NAS (ohne Festplatte) Beispiellose Verarbeitungsleistung: Mit einem Intel Pentium Gold-Prozessor der 12. Generation mit 5 Kernen und 6 Threads wird die...

4-Bay, 104 TB riesiger Datenspeicher: Ausgestattet mit vier SATA- und zwei M.2 NVMe-Laufwerkschächten verfügt das NASync DXP4800 Plus über eine...