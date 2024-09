Feuerwear Edgar: Neuer geräumiger Rucksack aus Feuerwehrschlauch

Über die robusten und nachhaltigen Produkte von Feuerwear haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet. Das Unternehmen aus dem rheinländischen Köln hat nun in der eigenen Rucksack-Produktkategorie ein weiteres Modell vorgestellt, das allen Nutzern und Nutzerinnen entgegenkommen dürfte, die viel Stauraum im Alltag benötigen.

Der neue Feuerwear Edgar verfügt nämlich über eine variable Größe mit einem Fassungsvermögen von 22 bis 29 Liter. Bei minimalem Inhalt bleibt das Rolltop einfach eingerollt und kann über die magnetische sowie selbstfindende Metallschnalle per Klick mit dem verstellbaren Gurt sicher verschlossen werden. Bei maximaler Beladung und komplett ausgefahren sichert ein Reißverschluss am Ende des Rolltops alle persönlichen Gegenstände. Die Magnetschnalle wird dann an einer kleinen Lasche zur Sicherung eingehakt.

Ergonomische Tragegurte und gepolstertes Laptopfach

Edgar soll sich dank gepolsterten, geschwungenen und somit sehr ergonomischen Tragegurten, die sich in der Länge individuell einstellen lassen, bequem tragen lassen. Zusätzlich können diese mit einem verstellbaren Brustgurt in Position gehalten werden, wenn die Tour durch die Stadt länger geht oder man sportlich mit dem Rad unterwegs ist. Der Brustgurt kann auch leicht ausgeklickt werden, wenn er nicht gewünscht oder benötigt wird.

Auch für Komfort beim Transport eines MacBooks wird gesorgt: Eine eigene Polsterung trennt das Gerät vom Rest des Gepäcks. Durch das Innenfutter aus recyceltem, weichem Material lassen sich Geräte bis 17 Zoll einpacken. Ein weiteres Innenfach für das Smartphone oder Portemonnaie schafft Ordnung. Dank der drei unterschiedlich großen Fächer auf Edgars Vorderseite finden alle Utensilien wie Sonnenbrille, Ladekabel oder Fahrradlicht zudem Platz.

Reflektorstreifen sorgen für Sicherheit

Zwei Fächer sind mit Reißverschlüssen zum Öffnen in beide Richtungen gesichert und ein variables Fach über Klett mit einer Unterteilung. Fest eingenäht in diesem größeren Fach ist das praktische Schlüsselband mit Öse zum schnellen Einhaken und Wiederfinden der Schlüssel. An der Seite befinden sich zwei große einstellbare Seiten-Laschen zum Transport einer Jacke, einer großen Trinkflasche oder der gerollten Yogamatte. Zwischen den Fächern sind zwei Streifen in das Design integriert: Sie entpuppen sich bei Dunkelheit als Reflektorstreifen, um für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.

Ein großer umnähter Griff an der Oberseite hilft, Edgar in der Hand zu tragen oder zu heben. Über den gut geschützten Splash-Reißverschluss an der Außenseite kommt man jederzeit mit der freien Hand an alle Dinge im Hauptfach. Dabei muss der Rucksack weder komplett abgesetzt, noch aufgerollt oder auf den Boden gestellt werden. Edgar bleibt dabei mit einem Tragegurt auf der Schulter und wird seitlich nach vorne gehalten. Dann ist der Seiteneingriff genau in Griffweite für die zweite Hand.

Verfügbarkeit und Preis

Der Rolltop-Rucksack Edgar ist ab dem 25. September 2024 im Feuerwear-Onlineshop sowie im Einzelhandel in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz zum Preis von 239 Euro erhältlich. Edgar hat ein Volumen von 22 bis 29 Litern, die Abmessungen liegen bei 45 bis 60 x 34 x 17 cm (HxBxT), je nach Nutzung des Rolltops. Wir haben auch bereits ein Testexemplar von Edgar angefordert und können euch hoffentlich bald mit eigenen Eindrücken versorgen.