Wochenend-Gewinnspiel: Heute leider kein iPhone 16

Das hättet ihr wohl gerne gesehen, ein iPhone 16 in unserem Wochenend-Gewinnspiel. Aber hier müssen wir euch ausnahmsweise enttäuschen, wir haben uns die neuen Modelle selbst unter den Nagel gerissen und uns bereits ins Wochenende verabschiedet, immerhin steht am Samstag das zweite Heimspiel unseres Lieblingsclubs an. Aber keine Sorge, für euch ist auch etwas übrig geblieben.

Spaß bei Seite. Wir freuen uns, dass wir auch heute wieder mal etwas richtig cooles für euch ausgegraben haben. Und in eurem Wohnzimmer oder einen anderem Raum macht sich der Jya Fjord Pro Luftreiniger definitiv besser, als bei uns verpackt im Karton.

Der Jya Fjord Pro kostet 499 Euro und ist perfekt geeignet für Räume mit einer Größe von bis zu 66 Quadratmetern. Fast noch viel spannender finde ich allerdings: Er bietet eine native Integration in HomeKit und lässt sich so ganz einfach mit Siri steuern oder auch in Automationen einbinden. Zudem werden aktuelle Informationen auf einem kleinen OLED-Touchscreen direkt am Gerät angezeigt, für die Luftqualitätsanzeige gibt es außerdem eine dezente LED-Leiste im unteren Bereich des Luftreinigers. Mehr Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Produktwebseite.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Nun bleibt nur noch die Frage, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Am Samstag spielt unser liebster Fußballverein in der 1. Bundesliga – aber wie geht die Partie aus? Sendet das richtige Ergebnis bis Samstag um 15:30 Uhr einfach per E-Mail an 3punkte@appgefahren.de und landet im Lostopf. Unter allen richtigen Tipps werden wir dann am Montag einen Gewinner ziehen und in unserem News-Ticker bekannt geben. Sollte es keinen richtigen Tipp geben, wird der Luftreiniger unter allen Teilnehmer verlost.